10 сентября 2025 в 13:06

В Госдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше

Миронов: инцидент с БПЛА в Польше мог быть инсценировкой Киева

Инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши мог быть провокацией со стороны киевского режима с целью вовлечь Варшаву и НАТО в конфликт с Россией, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в комментарии NEWS.ru. Он отметил, что нет никаких доказательств причастности РФ к случившемуся.

Ушлый главарь киевского режима (президент Украины Владимир Зеленский — NEWS.ru) давно пытается хоть тушкой, хоть чучелом втянуть НАТО в войну с Россией. Поэтому совершенно не исключаю, что именно бандеровцы стояли за этим инцидентом. Провокации по подсказке британцев — это их излюбленный стиль. Ради такого они могли изготовить копии российских дронов и даже наш триколор приклеить для убедительности, — высказался парламентарий.

Ранее заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что власти Польши вновь обвиняют Россию в инциденте с беспилотниками, что является очередной провокацией. По его мнению, такие бездоказательные обвинения носят исключительно политический характер и направлены на обострение ситуации в регионе.

Сергей Миронов
Польша
Украина
Россия
беспилотники
БПЛА
дроны
Артур Лебедев
А. Лебедев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
