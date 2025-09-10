В Кремле высказались о ситуации вокруг сбитых в Польше дронов

Российская сторона не получала каких-либо запросов на контакты от правительства Польши, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал ситуацию вокруг беспилотных летательных аппаратов, сбитых над республикой, передает ТАСС.

Нет, насколько мне известно — нет. В Кремль — нет, — ответил Песков на вопрос о контактах Москвы с Варшавой.

Он также отметил, что комментировать ситуацию с беспилотниками в воздушном пространстве Польши — это не прерогатива Кремля. Песков переадресовал данный вопрос в Министерство обороны России.

Ранее временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что польская сторона не предоставила никаких подтверждений причастности Москвы к инциденту со сбитыми беспилотниками. Он назвал выдвинутые Варшавой обвинения абсолютно беспочвенными.

Как считает политолог Вадим Сипров, сбитые в Польше дроны являются очередной провокацией Киева. По его словам, БПЛА запустила армия Украины в попытке сымитировать действия российских войск.