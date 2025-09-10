Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 13:39

Политолог раскрыл, кому выгодна шумиха вокруг дронов в Польше

Политолог Сипров: атака дронов на Польшу выгодна Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сбитые в Польше дроны являются очередной провокацией Украины, заявил политолог Вадим Сипров. По его словам, которые приводит телеканал 360.ru, БПЛА запустила украинская армия, пытаясь сымитировать действия ВС России.

Перед нами провокация. Пожалуй, не первая и не вторая, — уточнил Сипров.

Он добавил, что Варшава после этого может пересмотреть отношения с Киевом. По его словам, это могут быть торговые ограничения либо изменение позиции по отношению к Украине на уровне Евросоюза.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны. Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка также подтвердил встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. При этом в НАТО не считают инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, преднамеренной атакой.

Польша
БПЛА
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегация еще одной страны приедет в Москву на российско-арабский саммит
Минцифры пополнит белый список еще четырьмя сайтами
В Польше раскрыли, что сделала НАТО после инцидента с дронами
Котлеты вкуснее обычных! Убираем 2 привычных ингредиента, получаем шедевр!
«Не собираюсь лезть»: Кадыров о работе племянника в бывшем «Даноне»
Мать Тарасовой объявилась у ее дома впервые после суда по делу о наркотиках
ЕАЭС может пополниться еще одним государством
«Баба с возу — кобыле легче»: депутат о закрытии всех японских центров в РФ
Американские военные не смогли сбить НЛО над Йеменом
Бывший директор авиазавода возглавил производителя Aurus
В СПЧ напомнили, куда жаловаться на подозрительных мигрантов
IT-эксперт ответил, какие функции Apple пока недоступны для россиян
Путин объяснил, что представляет собой забота о бойцах СВО
Стало известно о почти полном обрушении горящего в Подмосковье склада
В Иране прояснили ситуацию с доступом МАГАТЭ на ядерные объекты
Дома у убитой афроамериканцем украинки заметили лозунг Black lives matter
Мясо в тесте: как пельмени, манты и чебуреки покорили мир
Россия потребовала от ООН доказательств по событиям в Буче
«Неслучайно выходят на улицы»: политолог о массовых протестах во Франции
Геофизик объяснил внезапную магнитную бурю на Земле
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Наступление ВС РФ на Сумы 8 сентября: гибель 50% солдат, взятие Юнаковки
Россия

Наступление ВС РФ на Сумы 8 сентября: гибель 50% солдат, взятие Юнаковки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.