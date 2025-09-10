Политолог раскрыл, кому выгодна шумиха вокруг дронов в Польше

Сбитые в Польше дроны являются очередной провокацией Украины, заявил политолог Вадим Сипров. По его словам, которые приводит телеканал 360.ru, БПЛА запустила украинская армия, пытаясь сымитировать действия ВС России.

Перед нами провокация. Пожалуй, не первая и не вторая, — уточнил Сипров.

Он добавил, что Варшава после этого может пересмотреть отношения с Киевом. По его словам, это могут быть торговые ограничения либо изменение позиции по отношению к Украине на уровне Евросоюза.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны. Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка также подтвердил встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. При этом в НАТО не считают инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, преднамеренной атакой.