15 сентября 2025 в 14:24

МИД Британии вызвал российского посла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании, говорится в заявлении ведомства. Причиной стали обвинения в нарушении воздушного пространства Польши и Румынии.

МИД Великобритании вызвал посла России в связи со значительным и беспрецедентным нарушением воздушного пространства НАТО, — сказано в сообщении.

В МИД также подчеркнули, что страны НАТО серьезно относятся к текущей ситуации. Отмечается, что союзники по Альянсу продолжают укрепление восточного фланга с применением новых технологий, включая системы обнаружения и средства борьбы с беспилотниками.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вторжении якобы российских дронов в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Он отметил, что у Варшавы один враг и он находится на востоке. Глава правительства добавил, что часть дронов, нарушивших воздушное пространство страны, прилетела с территории Белоруссии.

ВВС Румынии 13 сентября сообщили о перехвате дрона, который они идентифицировали как российский. По словам министра обороны страны Ионца Моштяну, инцидент произошел в приграничном с Украиной уезде Тулча. При этом никаких доказательств происхождения аппарата в Бухаресте не привели.

Великобритания
послы
Россия
Польша
Румыния
