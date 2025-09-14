«Обгадились в НАТО»: как Медведев ставит русофобов на место, лучшие цитаты

14 сентября исполняется 60 лет заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву. Экс-президент РФ и бывший глава правительства остается одним из самых ярких деятелей на политической арене и активно отстаивает интересы страны, в том числе в медиапространстве. Что он говорит о роли и месте России в мире, как обличает ее противников и почему его высказывания вызывают острую реакцию у Украины и Запада — в материале NEWS.ru.

Биография Дмитрия Медведева

Дмитрий Анатольевич Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. Его отец был профессором Технологического института имени Ленсовета, мать — филологом, преподавала в Ленинградском государственном педагогическом институте. Медведев окончил обычную школу во Фрунзенском районе и поступил на юрфак Ленинградского госуниверситета, откуда выпустился в 1987-м. Там же тремя годами позже защитил кандидатскую диссертацию и до конца 1990-х вел преподавательскую деятельность.

Параллельно в конце 1980-х началась политическая деятельность Медведева. Он участвовал в избирательной кампании Анатолия Собчака, баллотировавшегося в народные депутаты СССР. В 1990 году стал его советником — сначала как председателя Ленсовета, а затем как градоначальника. После поражения Собчака на выборах 1996 года ушел из мэрии.

В 1999-м Медведев по приглашению Владимира Путина переехал в Москву и был назначен замглавы аппарата правительства Дмитрия Козака, позже — замглавы администрации президента. В период с 2000 по 2008 год был зампредом и главой совета директоров «Газпрома». Кроме того, в 2003-м Медведев возглавил администрацию президента, после чего стал первым вице-премьером, курировавшим нацпроекты.

Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

В 2007 году сразу четыре партии, включая «Единую Россию», выдвинули кандидатуру Медведева на президентские выборы. Путин поддержал эту инициативу. В марте 2008 года Медведев одержал победу на голосовании, заручившись поддержкой 70,28% населения. Президентский пост он занимал один срок: в 2012-м главой государства вновь выбрали Путина. Сам Медведев получил пост премьер-министра, который занимал до 2020 года, а затем перешел на должность замглавы Совета безопасности, учрежденную специально для него.

Что Медведев говорит о Западе

После начала специальной военной операции в 2022 году Медведев стал одним из самых активных спикеров в российской политике. В своих соцсетях он неоднократно высказывался на тему отношений России с Западом, деятельности НАТО, антироссийских санкций и других вопросов.

Так, например, в феврале 2023 года замглавы Совбеза высказался в адрес тогдашнего генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Тот, комментируя военную помощь НАТО Украине, признал, что она несет в себе определенный риск. Однако «риск победы Путина» для Запада намного выше, добавил глава НАТО.

«Ну как же они обгадились там, в НАТО. <…> Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», — парировал Медведев.

Дмитрий Медведев Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Высказывался он и о стремлении Европы «задавить» Россию санкциями. Когда стало известно о планах ЕС обсудить вопрос ограничений на выдачу виз россиянам, зампред Совбеза отреагировал в свойственной ему манере.

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — написал он.

Медведев признает, что его посты могут звучать резко. По словам политика, его часто спрашивают, с чем связана такая жесткость. «Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — подчеркнул замглавы Совбеза.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Медведев нашел очень важный и эффективный инструмент для продвижения российских национальных интересов по всему миру.

«Это необычная для нашего общества ситуация, когда человек, обладающий такими властными полномочиями и входящий в Совбез России, возглавляющий ведущую политическую силу нашей страны, может на понятном миллионам людей языке высказывать свою позицию коротко и достаточно ярко. Это крайне важно, потому что когда речь идет просто о неких завуалированных, излишне дипломатичных высказываниях, это снижает эффективность сказанного», — отметил сенатор.

Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что Медведев говорит об Украине

К «ублюдкам и выродкам» бывший российский премьер относит не только противников России из числа стран Запада, но и руководство Украины. Еще в первый год проведения СВО зампред Совбеза доходчиво объяснил, за что сражается РФ на полях спецоперации и кто ей противостоит.

«Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной», — написал он в своем Telegram-канале.

После того как президент США Дональд Трамп устроил Владимиру Зеленскому выволочку в Овальном кабинете Белого дома, Медведев назвал украинского лидера «кокаиновым клоуном», которому впервые высказали всю правду в лицо.

«Неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало — надо остановить военную помощь нацистской машине», — добавил он.

А в одном из своих постов российский политик и вовсе придумал сразу четыре оскорбительных прозвища для Зеленского, назвав того «зеленой тлей», «насекомым», «ничтожным» и «зеленым членистоногим».

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в разговоре с NEWS.ru отметил, что слова Медведева — это выражение позиции, которой придерживаются миллионы жителей России.

«Они задевают только тех, кому правда глаза колет. Он говорит со всей прямотой то, о чем думают наши люди. Говорит без стеснения, народным языком, за словом в карман не лезет. Так порой и надо — рубануть правду-матку и назвать вещи своими именами — потому что иногда только так и доходит», — пояснил парламентарий.

Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему противники России боятся Медведева

Высказывания Медведева нередко встречают острую реакцию за рубежом. Например, летом между зампредом Совбеза РФ и президентом США Трампом произошла публичная перепалка. После того как российский политик раскритиковал американского лидера за попытки ставить Москве ультиматумы для урегулирования украинского конфликта, тот призвал Медведева «следить за словами». Однако последнего «нервная реакция» Трампа не смутила.

«Значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой», — подчеркнул Медведев.

По словам Климова, за заявлениями Медведева сегодня следит огромное количество зарубежных политиков.

«Я это знаю, так как общаюсь с коллегами за рубежом. Люди во многих странах мира следят за его реакцией на те или иные международные события. И это хорошо, потому что это позволяет все большему количеству людей на всех континентах понимать, почему Россия поступает так или иначе, какие у нас в высшем руководстве страны есть подходы к разной проблематике. Медведев нащупал очень верную дорогу, которой мы в силу разных обстоятельств ранее особо не пользовались. Теперь у нас есть эта возможность. И спасибо Дмитрию Анатольевичу за то, что он этим занимается практически каждый день», — добавил член Совфеда.

Миронов признался, что полностью понимает и поддерживает позицию и подход Медведева.

«Почему тот же Трамп обиделся на его слова? Потому что привык, что ему в рот все смотрят да в уши елей льют. А теперь знает, что здесь его никто облизывать не собирается, как в Европе. В политике тоже надо уметь ставить оппонентов на место ради интересов своей страны и своих людей. В день рождения хочу пожелать Дмитрию Анатольевичу сил, успехов и энергии в деле служения нашему любимому Отечеству. Так держать и полный вперед — наше дело правое, победа будет за нами!» — резюмировал лидер СРЗП.

