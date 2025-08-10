«Русская суперженщина!»: как Мария Захарова доводит врагов РФ до бешенства

10 лет назад, 10 августа 2015 года, Мария Захарова возглавила департамент информации и печати (ДИП) Министерства иностранных дел России. Она стала первой женщиной в истории ведомства, занявшей эту должность. За это время работа ДИП существенно изменилась, а брифинги и заявления дипломата успели стать отдельными политическими событиями. Как Захарова одним словом ставит на место противников РФ и почему на Западе ее называют русской суперженщиной — в материале NEWS.ru.

Как Захарова поменяла язык МИД

Захарова начала свой путь в системе МИД РФ еще в студенческие годы. Во время учебы в МГИМО, куда она поступила на факультет международной информации, будущий дипломат работала в пресс-центре министерства, а затем проходила практику в посольстве в Пекине. После окончания вуза в 1998 году получила работу в ДИП, которую совмещала с обязанностями редактора министерского журнала «Дипломатический вестник». В 2003–2005 годах она уже руководила отделом оперативного мониторинга СМИ.

В течение следующих трех лет Захарова возглавляла пресс-службу постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке. Затем вернулась в Россию, продолжив карьеру уже непосредственно в ДИП, где сменила несколько должностей. В ее обязанности входило проведение брифингов и пресс-конференций, ведение аккаунтов МИД в соцсетях, а также информационное сопровождение зарубежных поездок главы ведомства. В итоге в 2015 году Захарову, на тот момент замдиректора ДИП, повысили до главы департамента. На своем нынешнем посту она сменила Александра Лукашевича, получившего назначение постпредом при ОБСЕ в Вене.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с NEWS.ru назвал Захарову очень одаренным человеком.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

«Как один из ее предшественников на посту директора департамента информации и печати (ДИП) МИД хочу отметить, что она значительно оживила и преобразовала его работу. Он стал более открытым, более инициативным и стал восприниматься совершенно иначе в стране и в СМИ. Все, что делает Мария Захарова, приобретает какие-то новые измерения и форматы. Это украшает профессиональную сторону дипломатического искусства», — пояснил политик.

Что Захарова говорит об Украине

За время работы Захаровой на ее нынешнем посту еженедельные брифинги официального представителя МИД стали отдельным политическим событием, за которым внимательно следят как российские, так и зарубежные журналисты. Дипломат регулярно высказывается на тему украинского конфликта — как от лица министерства, так и в своих соцсетях.

В декабре прошлого года Захарова дала решительный ответ украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который на встрече с тогдашним канцлером ФРГ Олафом Шольцем оскорбил Россию. Отвечая на вопрос журналистов, на что должна пойти РФ ради урегулирования конфликта, он сказал, что «на три буквы». Представитель МИД не стала молчать. «Дешевка, которая обошлась украинскому народу слишком дорого. <…> Хотя, возможно, учитывая присутствие Шольца, он имел в виду ФРГ», — заявила Захарова.

А после налета украинских БПЛА на Казань несколько недель спустя она без обиняков указала на преступные методы, которыми пользуется руководство Украины в борьбе с РФ. «Усама Бен Зеленский. <…> Киевский режим и раньше проявлял свою террористическую сущность, а сейчас другой у него и не осталось», — указала Захарова.

Весной 2025 года Россия и Украина возобновили переговоры об урегулировании конфликта. На этот раз Зеленский раскритиковал делегацию из Москвы под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского. Переговорную команду РФ он назвал «бутафорной». Захарова снова дала украинскому президенту отпор.

«Кто использует слово „бутафорный“? Клоун? Неудачник? На каком основании человек, который пришел к власти на информационных технологиях и огромных капиталовложениях, в него вложенных только для того, чтобы он работал как инструмент, вообще может усомниться в профессиональном уровне хоть кого бы то ни было?» — заметила дипломат.

Мария Захарова Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Что Захарова говорит о Западе

Захарова активно освещает и вопросы отношений России с Западом. В своих соцсетях она иронично высказалась о планах ЕС ввести очередной пакет санкций против РФ, который был утвержден в феврале 2025 года.

«Санкции не работают, а пакетов все больше, при этом дела в Западной Европе все хуже. Логика прорисовывается следующая. Пакетов, видимо, будет по числу стран-членов ЕС — чтобы было, во что заворачивать», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат не раз обращала внимание на рост неонацистских настроений в Европе. Она жестко раскритиковала публикацию в Германии списка нацистских солдат и офицеров, которых бундесвер назвал «примером военного превосходства».

«Они возвращаются в свои дома ужасов и превращают чужие дома в пепелища. Вернулись на Украину обманом. Возвращаются в Молдову хитростью. Пытаются вернуться в Россию силой. Бывшие нацисты вновь стали „героями“ Германии. Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась!» — заявила Захарова.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с NEWS.ru отметил превосходные ораторские качества Захаровой.

«Не раз восхищался тем, как она своими комментариями ставила на место зарубежных коллег, обличая их лицемерие и безграмотность. Она может быть легкой, шутить и иронизировать. А может дать решительный отпор русофобам, которые пытаются провоцировать или очернять Россию. Против фактов не попрешь, а всю фактуру по любым международным проблемам Мария Владимировна знает досконально! В эпоху тотальных фейков в мировой политике такие дипломаты — редкость», — подчеркнул политик.

Мария Захарова Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Как к Захаровой относятся за рубежом

Высказывания Захаровой бурно обсуждают как в России, так и за рубежом. Так, издание Frankfurter Rundschau сообщало, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц оскорбился из-за замечания представителя МИД РФ о потомках нацистов у власти в Европе. Более того, в Германии в прошлом году закрыли издание Compact, опубликовавшее интервью с дипломатом. Запрет на его деятельность сняли только этим летом.

А в Италии Захарову как-то сравнили с Суперженщиной: на страницах журнала Panorama появился коллаж с ней в костюме героини вселенной Marvel, но в цветах российского триколора.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru объяснил, почему слова директора ДИП МИД РФ вызывают столь острую реакцию за рубежом.

«Ее высказывания всегда точные, без избытка дипломатической вежливости. Насколько я могу судить, это и привлекает к ним массовое внимание. В случае с Захаровой речь, несомненно, идет о таланте — природном и воспитанном. Нам изрядно повезло, что такой подходящий человек оказался на таком подходящем месте», — отметил парламентарий.

Миронов в свою очередь подчеркивает: Захарова — настоящий патриот, который не боится говорить правду и никогда не сбивается со своего курса.

«А еще, как мне кажется, Мария Захарова хорошо отражает женский образ России — открытой к друзьям и жесткой к недругам. Желаю ей сил и успехов в деле служения нашей любимой Родине», — резюмировал лидер СРЗП.

Читайте также:

«Не было никакой Украины!» Мединский бесит и Запад, и киевских радикалов

«Вся Украина наша». Путин выступил на ПМЭФ: какой сигнал он послал Западу

От независимости до рабства: как Украина спустила наследство СССР