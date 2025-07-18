«Не было никакой Украины!» Мединский бесит и Запад, и киевских радикалов

18 июля исполняется 55 лет помощнику президента РФ и главе российской делегации на переговорах с Украиной Владимиру Мединскому. На него охотятся киевские радикалы, а политики Запада активно критикуют за жесткую позицию. Однако это не мешает Мединскому открыто говорить правду об Украине и разоблачать мифы, связанные с этой страной. Как он стал главным переговорщиком России, чем так пугает ее противников и что говорит об украинской истории — в материале NEWS.ru.

Как Мединский пришел в политику

Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года в городе Смела Черкасской области Украинской ССР. Его отец служил в Министерстве обороны, мать работала врачом-педиатром. В начале 1980-х семья переехала в Москву.

В 1992 году Мединский с отличием окончил факультет международной журналистики Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России, в 1994 году — аспирантуру МГИМО. Спустя еще шесть лет защитил диссертацию на тему формирования стратегии внешнеполитической деятельности России в условиях становления глобального информационного пространства, вел преподавательскую деятельность.

Параллельно Мединский с начала 1990-х работал в посольстве РФ в Вашингтоне, а затем основал PR-агентство, которым руководил до 1998 года. После этого окончательно перешел на госслужбу — сначала в Министерство по налогам и сборам, затем на пост советника зампреда Госдумы Георгия Бооса. В 2003–2011 годах был депутатом Госдумы, в том числе зампредом комитета по экономике, а затем — главой комитета по культуре. В 2012 году Мединского назначили министром культуры РФ. В этой должности он проработал восемь лет, после чего перешел на пост помощника президента.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с NEWS.ru назвал Мединского обладателем уникальных способностей. «Его широчайший интеллект позволяет рассуждать на любые темы. В том, что касается знания истории, на сегодняшний день я не вижу ему равных по широте кругозора и пониманию влияния исторических реалий на нашу жизнь. Это связано и с решением нашего президента поручить ему проводить переговоры с Украиной», — подчеркнул парламентарий.

Владимир Мединский на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему Мединский возглавил переговоры с Украиной

Весной 2022 года Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле. Тогда стороны выработали предварительные условия и принципы мирного урегулирования. В этом соглашении были прописаны требования Москвы: нейтральный статус Украины, ее отказ от разработки ядерного оружия и от размещения иностранного военного контингента. Взамен Киев рассчитывал на международные гарантии безопасности. Однако договор так и не был заключен.

Когда весной 2025 года переговоры возобновились, Мединский снова возглавил делегацию. Под его руководством она провела два раунда встреч с украинскими переговорщиками — 16 мая и 2 июня. В ходе последней стороны обменялись проектами меморандумов с предложениями по прекращению огня.

Уже после первой встречи родным Мединского начали поступать угрозы — их получали как взрослые члены семьи, так и дети. Помощник президента РФ обсуждал ситуацию с Рустемом Умеровым, который на тот момент был министром обороны Украины. Он опроверг причастность Киева к попыткам запугать семью дипломата. «Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем», — сказал украинский чиновник.

За что Мединского не любят на Украине

В обсуждении вопросов, связанных с Украиной, Мединский не лезет за словом в карман. Он без стеснения развенчивает мифы об этой стране — в том числе в СМИ и собственных подкастах, посвященных русской истории.

Именно Мединский разоблачил легенду о том, что в 1905 году Императорская академия наук признала украинский язык не малороссийским наречием, а самостоятельным языком.

«Действительно, была комиссия, она заседала в 1905 году, но она вообще не рассматривала факт существования украинского языка или факт соотношения этого языка с российским „общеимперским языком“», — пояснил Мединский в эфире своей авторской программы на радио Sputnik. По его словам, комиссия лишь рекомендовала, чтобы в народных листках и газетах использовался не только литературный русский, но и сельский малороссийский диалект — чтобы селянам было проще читать.

Владимир Мединский Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Указывал политик и на безграмотность украинского руководства. В 2022 году Владимир Зеленский похвастался перед СМИ копией письма 1711 года, которую ему передала шведский премьер-министр Магдалена Андерссон. В послании король Карл XII якобы передал указания послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь независимым государством.

Мединский назвал украинского президента «двоечником по истории». «Карл XII считал Сечь <…> протекторатом Швеции. Точнее — Польши. То есть вассалом вассала. Это к сказкам об обещанной независимости Малороссии», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

А на недавней встрече Владимира Путина с редакторами учебников истории помощник президента напомнил о распространенном мифе о «воссоединении Украины с Россией», которое якобы произошло в 1654 году. По словам Мединского, эта фраза исторически лжива и давно вызывает у историков улыбку. На самом деле, указал он, речь шла о вхождении земель войска Запорожского в состав Московского царства на правах определенной автономии. «Какое воссоединение? Не было никакой Украины, не было государственности», — добавил он.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru заявил, что такое глубокое знание истории дает Мединскому огромное преимущество.

«Без глубокого погружения в историю Украины, ее взаимоотношений с Россией и Западом невозможно понять суть сегодняшнего конфликта, его первопричины. История — это в том числе факты, а они — упрямая вещь. Правда слишком колет глаза тем, кто на лжи и обмане построил неонацистское государство на Украине и задурил головы людям. Но я уверен, что этот проект „анти-Россия“ обречен на крах — и с военной точки зрения, и с идеологической», — подчеркнул депутат.

Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чем Мединский раздражает Запад

«Мешает» Мединский не только украинским радикалам, но и западным политикам. Уже после начала второго раунда переговоров РФ и Украины агентство Bloomberg сообщило, что США не хотели бы видеть его главой российской делегации из-за слишком «жесткой позиции». А в июле генсек НАТО Марк Рютте выразил мнение, что Москве надо поменять переговорную команду, потому что «какой-то историк читает лекцию об истории Украины XII века».

Миронов напомнил, что кандидатура главы делегации была выбрана Владимиром Путиным, а значит, не подлежит никакому обсуждению. Оппонентам России не дает покоя тот факт, что родина для Мединского — на первом месте.

«Есть такая поговорка — если тебя ругают враги, значит ты все делаешь правильно. На Западе Мединского пренебрежительно назвали „каким-то историком“, но хочу напомнить: это было сделано лишь после нескольких встреч с украинской стороной. Они закончились, мягко говоря, неудачно для киевского режима. Те аргументы и инициативы, которые высказала наша делегация во главе с Мединским, им крыть было нечем. Тогда и дипломатическая, и медийная победа была на стороне России. Вот и началась истерика у западных кураторов Зеленского», — подчеркнул депутат.

Картаполов в свою очередь заметил: бывшие партнеры РФ могут сколько угодно соглашаться или не соглашаться с выбором российского лидера, однако это не их дело. «Это дело нашего президента. Если он так решил, значит он абсолютно убежден, что Владимир Ростиславович справится с этой задачей. Я однозначно поддерживаю этот выбор, потому что давно знаю Мединского и горжусь тем, что знаком с ним», — резюмировал политик.

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