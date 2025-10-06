Чешский Трамп: Бабиш сокрушил русофобов ЕС на выборах, что значит для РФ

Запад взбудоражен итогами парламентских выборов в Чехии, на которых одержала убедительную победу оппозиционная партия ANO («Акция недовольных граждан») под руководством экс-премьера Андрея Бабиша. СМИ пишут о возможном осложнении отношений Праги с НАТО и сокращении поддержки Киева. Аналитики полагают, что после прихода к власти ANO Чехия станет третьим «скептиком» в отношении Украины после Венгрии и Словакии. Насколько серьезны эти опасения, чего ждать Москве от нового чешского руководства — в материале NEWS.ru.

Как на Западе оценили итоги парламентских выборов в Чехии

На Западе опасаются, что победа оппозиционной партии ANO во главе с бывшим главой правительства миллиардером Андреем Бабишем на парламентских выборах в Чехии может привести к прекращению поддержки Украины со стороны Праги.

«Ожидается, что он (Бабиш. — NEWS.ru) направит страну на путь отказа от помощи Киеву, схожий с пророссийски настроенными Венгрией и Словакией», — отметила британская газета The Guardian, назвав такой сценарий ударом в спину для Украины.

Кроме того, победа Бабиша может создать серьезные проблемы для Евросоюза, поскольку ANO известна критикой курса ЕС, включая вопросы поддержки Украины и увеличения оборонных расходов.

«Результаты голосования грозят превратить Чехию еще в одну головную боль для ЕС», — предупредило издание Politico.

The New York Times также отмечает, что после победы партии Бабиша следует ожидать осложнения отношений Чехии с НАТО и сокращения объема поддержки Украины. В ходе предвыборной кампании миллиардер подчеркивал, что Прага должна сосредоточиться на внутренних проблемах — росте цен, налогах и социальном обеспечении, а не на военных расходах.

«Я очень рад, что мы убедили людей в том, что лишь у движения ANO есть четкое представление о будущем нашей страны», — сказал Бабиш.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа оппозиции на выборах в Чехии является хорошей новостью для Европы.

Сторонники партии ANO держат чешский флаг во время предвыборного митинга в Праге Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

В чем причины успеха партии Бабиша на парламентских выборах в Чехии

Победа Бабиша и его партии объясняется в первую очередь недовольством чехов внутренней социально-экономической ситуацией, отметил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Алтухов. По его словам, избиратели были разочарованы итогами деятельности праволиберальной коалиции Петра Фиалы из-за шокового роста цен на энергоносители, высокой инфляции, а также состояния системы здравоохранения и занятости.

«Лозунг Бабиша „Чехи прежде всего“ и обещание решить эти проблемы нашли широкий отклик. Правящая коалиция делала сильный акцент на поддержке Украины, в то время как значительная часть населения была озабочена внутренними трудностями. Это привело к тому, что щедрые социальные обещания Бабиша перевесили. Недовольство также вызывала и миграционная политика ЕС, и то, что Чехия приняла большое количество украинских беженцев», — рассказал парламентарий.

По его мнению, новое правительство сосредоточится на выполнении предвыборных обещаний: снижении цен на энергоносители, повышении пенсий и решении социальных вопросов.

Как итоги парламентских выборов повлияют на внешнюю политику Чехии

Не стоит преувеличивать внешнеполитические последствия выборов, считает чешский политолог Иржи Юст. По его словам, нужно учитывать, что Бабиш является сторонником объединенной Европы.

«Конечно, в другом формате, не так, как себе это представляют на Западе. Он не за федерализацию, но за Евросоюз. Он продвигает повестку, которая может казаться антиевропейской. Я имею в виду позицию против миграции и „зеленого курса“. Но тем не менее Бабиш всегда подтверждал, что он привержен Североатлантическому альянсу, членству Чехии в НАТО и Евросоюзу. Таким образом, не ожидал бы кардинальных изменений в плане смены внешней политики», — пояснил аналитик NEWS.ru.

По мнению директора Центра стратегической конъюнктуры Александра Воробьева, результаты чешских выборов соответствуют политическим тенденциям в Восточной Европе. По его словам, к власти приходят более национально ориентированные политики. Но эксперт напомнил, что Бабиш уже был чешским премьером, однако «встрясок» при нем не наблюдалось.

Андрей Бабиш Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

«К тому же он мультимиллиардер с интересами по всей Европе, в том числе в Германии, Нидерландах и Польше. Как он пойдет на разрыв? Я не верю его обещаниям пересмотреть поставки вооружений на Украину. Оборонная промышленность Чехии — становой хребет национальной экономики, и национально ориентированный бизнесмен Бабиш с большими интересами в Европе никогда не откажется от заработка», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Как Бабиш изменит политику Чехии в отношении России

По мнению Юста, не следует ждать резких перемен во взаимоотношениях России и Чехии. Единственное, на что многие рассчитывают, — отказ от резких шагов против Москвы, которые были характерны для чешских властей в последние годы.

«Яркая и очень яростная антироссийская позиция, скорее всего, уйдет в прошлое. Но это не означает, что Бабиш, например, приедет 9 Мая на Красную площадь. Этого никто не ожидает, вряд ли это случится, — сказал политолог. — Наши взаимоотношения определяют нынешние условия, в которых мы находимся. Я имею в виду конфликт на Украине. Взаимные противоречия между Россией и Западом — это самое важное. Если бы это ушло в прошлое, то улучшились бы и российско-чешские взаимоотношения. Но этого в ближайшее время, скорее всего, не произойдет».

