Киев предупредили о возможном «ударе в спину» после событий в Чехии Guardian: успех Бабиша на выборах в Чехии приведет к отказу от помощи Киеву

Победа оппозиционной партии ANO во главе с Андреем Бабишем на парламентских выборах в Чехии может привести к прекращению поддержки Украины со стороны Праги, пишет The Guardian. Издание описывает такой сценарий как «удар в спину» от одного из ключевых союзников.

Ожидается, что он (Бабиш. — NEWS.ru) направит страну на путь отказа от поддержки Украины, схожий с пророссийски настроенными Венгрией и Словакией, — говорится в материале.

Как сообщают журналисты, в своей предвыборной программе партия ANO обещала увеличить социальные выплаты, повысить заработные платы и пенсии, а также сократить налоговую нагрузку. Кроме того, политическая сила заявляла о намерении уменьшить объемы иностранной помощи, в том числе направляемой украинской стороне.

Ранее политолог Юрий Светов в комментарии для NEWS.ru заявил, что победа партии ANO Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии не окажет влияния на поддержку Украины и завершение конфликта. Он подчеркнул, что боевые действия прекратятся исключительно после победы российской армии. По мнению эксперта, Чехия сильно зависит от помощи Европейского союза, и Бабиш вряд ли сможет противостоять общему политическому курсу стран ЕС.