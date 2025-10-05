Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 17:54

Политолог ответил, как повлияют итоги выборов в Чехии на поддержку Украины

Политолог Светов: итоги выборов в Чехии никак не повлияют на поддержку Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Победа партии Андрея Бабиша ANO («Акция недовольных граждан») на парламентских выборах в Чехии никак не повлияет на поддержку Украины и окончание конфликта, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Он подчеркнул, что боевые действия завершатся только после победы российской армии.

Мы должны совершенно четко понимать: никакие результаты парламентских выборов в странах Европейского союза не играют определяющей роли в прекращении конфликта на Украине. Там все завершится только тогда, когда мы победим. То, что происходит на Украине, зависит только от действий российских Вооруженных сил и от работы нашей оборонной промышленности. Все остальное — это пустые надежды, — объяснил Светов.

Политолог пояснил, что Чехия в значительной мере зависит от помощи Евросоюза. По его словам, у Бабиша вряд ли получится противостоять общему политическому курсу стран ЕС.

Бабиш до выборов и Бабиш после выборов — это разные вещи. Во-первых, ему надо сформировать правительство. Мы видели примеры, когда на выборах одни результаты, а правительство формируют другие. Второе — есть ли у него возможности противостоять общей политике Евросоюза? Я сомневаюсь. Потому что и Венгрия, и та же самая Словакия имеют достаточно сложные проблемы с экономикой. Они серьезно зависят от помощи со стороны Евросоюза, у чехов примерно то же самое. И если они начинают капризничать, им говорят: «Ребята, не получите добавки к обеду», и они тут же от этого отказываются, — отметил Светов.

Ранее газета The New York Times заявила, что победа партии Бабиша может осложнить отношения страны с НАТО и сократить объем поддержки Украины. Бывший премьер-министр выступает против военной помощи Киеву и критикует внешнеполитический курс нынешних властей.

Евросоюз
Чехия
Андрей Бабиш
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Более-менее»: Челестини оценил победный матч против «Спартака»
Протестующие вновь перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси
Новый учебник истории, критика ИИ, глупости: куда пропал Владимир Мединский
«Не так страшно»: военный рассказал о пользе опыта физрука в зоне СВО
Богомаз озвучил последствия атаки БПЛА на «Мираторг» в Брянской области
Россиянин удивился большому счету в ресторане и вызвал полицию
«Очень незауряден»: аналитик указал на одну черту Путина
В ВСУ взбунтовались из-за «уничтожения» целой роты противников Зеленского
Тысяча туристов застряла на Эвересте: что случилось, они все умрут?
Подросток попросил ChatGPT составить план убийства одноклассника
Фейковая племянница Шойгу увела у москвичей 200 млн рублей
В Сербии раскрыли истинную цель санкций США против NIS
Кровавая перестрелка произошла в техасском ночном клубе
МИД России предупредил о дипфейке с Марией Захаровой
В Госдуме хлесткой фразой высмеяли русофобов Запада после выборов в Чехии
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче чемпионата России
Раскрыты детали гибели россиянки на курорте в Болгарии
В Совфеде назвали показными слова Зеленского о прекращении огня
Заслуженный артист Белоруссии попал под атаку дронов в Донецке
Глава Красного Луча сообщил о введении режима ЧС в городе
Дальше
Самое популярное
Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час
Общество

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.