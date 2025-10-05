Политолог ответил, как повлияют итоги выборов в Чехии на поддержку Украины Политолог Светов: итоги выборов в Чехии никак не повлияют на поддержку Украины

Победа партии Андрея Бабиша ANO («Акция недовольных граждан») на парламентских выборах в Чехии никак не повлияет на поддержку Украины и окончание конфликта, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Он подчеркнул, что боевые действия завершатся только после победы российской армии.

Мы должны совершенно четко понимать: никакие результаты парламентских выборов в странах Европейского союза не играют определяющей роли в прекращении конфликта на Украине. Там все завершится только тогда, когда мы победим. То, что происходит на Украине, зависит только от действий российских Вооруженных сил и от работы нашей оборонной промышленности. Все остальное — это пустые надежды, — объяснил Светов.

Политолог пояснил, что Чехия в значительной мере зависит от помощи Евросоюза. По его словам, у Бабиша вряд ли получится противостоять общему политическому курсу стран ЕС.

Бабиш до выборов и Бабиш после выборов — это разные вещи. Во-первых, ему надо сформировать правительство. Мы видели примеры, когда на выборах одни результаты, а правительство формируют другие. Второе — есть ли у него возможности противостоять общей политике Евросоюза? Я сомневаюсь. Потому что и Венгрия, и та же самая Словакия имеют достаточно сложные проблемы с экономикой. Они серьезно зависят от помощи со стороны Евросоюза, у чехов примерно то же самое. И если они начинают капризничать, им говорят: «Ребята, не получите добавки к обеду», и они тут же от этого отказываются, — отметил Светов.

Ранее газета The New York Times заявила, что победа партии Бабиша может осложнить отношения страны с НАТО и сократить объем поддержки Украины. Бывший премьер-министр выступает против военной помощи Киеву и критикует внешнеполитический курс нынешних властей.