ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 11:57

Лидер оппозиции стал премьером Чехии

Президент Чехии Павел назначил лидера движения ANO Бабиша премьер-министром

Петр Павел Петр Павел Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Чехии Петр Павел назначил лидера выигравшего недавние парламентские выборы движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрея Бабиша главой правительства, сообщило Česká televize 24. Церемония прошла в Пражском граде.

Назначаю вас главой правительства. Выражаю уверенность, что вы приложите все свои силы, знания и опыт на благо Чешской республики, — сказал президент.

Ранее аналитики отметили, что победа партии ANO в Чехии может осложнить отношения между Прагой и другими странами НАТО. Республика также может сократить объем поддержки Украины, поскольку Бабиш выступает против военной помощи Киеву и критикует внешнеполитический курс нынешних властей.

В свою очередь политолог Вадим Трухачев заявил, что победа партии Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии была обусловлена недовольством граждан «хамским» поведением украинских беженцев. Бабиш и его сторонники в рамках предвыборной кампании выступали за урезание выплат мигрантам, что, по мнению Трухачева, поддерживает большинство избирателей.

Чехия
Андрей Бабиш
Петр Павел
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия подтвердила приверженность позиции по санкциям против России
Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел России
В Госдуме обозначили главное событие в российском спорте за 2025 год
«Прилетела месть»: названы возможные версии пропажи модели из Краснодара
Лукашенко отметил поддержку со стороны Москвы по размещению ядерного оружия
Силуанов указал на предел бюджетного стимула
Власти России могут закрепить кресты на гербе России
Многодетным семьям сообщили приятную новость о льготах
В Кремле назвали темы для обсуждения на заседании президентского совета СПЧ
Песков представил неожиданную статистику обращений на прямую линию Путина
Министерство обороны РФ подтвердило крушение самолета в Ивановской области
Лукашенко заявил о проблемах на белорусско-украинской границе
Рой БПЛА, разрушенный дом и раненые: как ВСУ атакуют Россию 9 декабря
«Установка такая»: политолог о плане Зеленского затянуть мирные переговоры
В Госдуме предложили освободить семьи военных от выплат за детские сады
Гастроэнтеролог предупредила о смертельной опасности проглоченной жвачки
В Госдуме предложили повысить МРОТ
В Кремле ответили Мерцу на слова о «подготовке» Россией нападения на НАТО
Песков рассказал, какие обращения дети направляют на прямую линию с Путиным
Пономарев раскрыл, нужно ли Талалаеву переходить в топ-клуб
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.