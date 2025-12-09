Лидер оппозиции стал премьером Чехии

Президент Чехии Петр Павел назначил лидера выигравшего недавние парламентские выборы движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрея Бабиша главой правительства, сообщило Česká televize 24. Церемония прошла в Пражском граде.

Назначаю вас главой правительства. Выражаю уверенность, что вы приложите все свои силы, знания и опыт на благо Чешской республики, — сказал президент.

Ранее аналитики отметили, что победа партии ANO в Чехии может осложнить отношения между Прагой и другими странами НАТО. Республика также может сократить объем поддержки Украины, поскольку Бабиш выступает против военной помощи Киеву и критикует внешнеполитический курс нынешних властей.

В свою очередь политолог Вадим Трухачев заявил, что победа партии Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии была обусловлена недовольством граждан «хамским» поведением украинских беженцев. Бабиш и его сторонники в рамках предвыборной кампании выступали за урезание выплат мигрантам, что, по мнению Трухачева, поддерживает большинство избирателей.