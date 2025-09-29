«Нищая колония Запада». Санду украла победу у оппозиции: куда это приведет

На парламентских выборах в Молдавии победила партия президента Майи Санду. Об этом сообщила ЦИК республики после обработки 100% протоколов. Правящая партия получила 50,2% голосов, оппозиционные партии в сумме — 49,54%. Однако фактически победа оказалась «краденой», потому что внутри страны граждане проголосовали за оппозицию. Голоса «накручивали» за проживающих в ЕС. Эксперты назвали прошедшие в Молдавии выборы «самыми грязными» в истории государства. О том, на какие фальсификации пошли власти в Кишиневе и к чему это приведет страну, — в материале NEWS.ru.

Как у оппозиции украли победу на выборах в Молдавии

Оппозиционные партии Молдавии опередили на парламентских выборах партию «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду. Это стало известно после того, как Центральная избирательная комиссии обработала 100% протоколов на участках внутри страны. Голоса распределились следующим образом: партия главы государства получила 44,13% голосов, пророссийский Патриотический блок — 28,25%, альянс проевропейских партий «Альтернатива» — 9,22%, «Наша партия» — 6,35%, «Демократия дома» — 5,72%. В общей сложности оппозиционные партии набрали 49,54% голосов.

В этой связи власти Молдавии планируют отменить итоги парламентских выборов, заявил экс-президент страны, лидер Патриотического блока Игорь Додон. «Санду заявила, что результаты парламентских выборов могут быть аннулированы, как это произошло в Румынии. Это выдает страх и панику в рядах правящей партии, которая теряет власть», — подчеркнул политик.

Однако после подсчета голосов, поданных за рубежом, партия Санду получила 50,2% голосов. Поэтому 29 сентября сторонники Патриотического блока во главе с Додоном вышли на акцию перед зданием молдавского парламента, заявив о непризнании результатов парламентских выборов. Экс-президент обвинил правящую партию «Действие и солидарность», что она «удержалась у власти только благодаря голосам диаспоры».

Граждане голосуют на избирательном участке в Кишиневе Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Как Санду обеспечила победу своей партии

28 сентября для проведения выборов были открыты более 2200 избирательных участков внутри страны, еще 301 действовал за границей. Наилучшие результаты партия Санду смогла получить на зарубежных участках в странах Запада. Туда отправили почти четверть всех избирательных бюллетеней — 864 тысячи штук. Для голосования в самой Молдавии их было изготовлено около 2,7 млн экземпляров.

В то же время в Россию, где проживают до полумиллиона молдаван, из которых около 250 тысяч имеют право голоса, Кишинев доставил всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, были открыты лишь два участка: в помещениях консульства и посольства Молдавии в Москве, поэтому проголосовать смогли только 4204 человека.

Кроме того, к участию в выборах не были допущены выступающие за сотрудничество с Россией блок «Победа» и партия «Сердце Молдовы». В стране закрыли телеканалы и информационные порталы, сотрудничавшие с оппозиционерами. А занимавшую пророссийские позиции главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы.

Посол России в Кишиневе Олег Озеров признался, что прошедшая избирательная кампания в Молдавии стала самой грязной на его памяти. «Более грязной избирательной кампании я не встречал. Я во многих странах работал и жил, <…> в том числе во Франции, в Англии приходилось бывать. Там тоже, конечно, бывали выпады, очень такие грязные. Но по степени лжи, наветов и передергивания фактов, конечно, молдавская кампания меня удивила», — посетовал дипломат.

Почему Санду позволили вести грязную кампанию

Дать оценку прошедшим выборам призвал политические силы Молдавии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он указал, что сотни тысяч граждан страны были лишены возможности проголосовать на территории России. Песков добавил, что оценки выборов со стороны РФ будут даны после того, как их оценят сами «политсилы» Молдавии.

Назвать итоги прошедших в Молдавии выборов победой оппозиции нельзя, отметил политолог Юрий Светов. По его словам, если бы все оппозиционные фракции объединились в один блок, «история разворачивалась бы совсем по-другому».

«Сейчас Санду победила на выборах. Это надо признать со всей откровенностью. Победила грязно. Ей было позволено все: снимать любых кандидатов, сажать в тюрьму оппонентов, как лидера Гагаузии, за день до выборов отстранять две партии от участия в выборах. Это все проделывалось. Она за это не понесет никакого наказания. Мы даже не видим какого-то публичного порицания в европейском, не мировом сообществе», — указал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Участники митинга в поддержку свободных и честных выборов в Молдавии Фото: Родион Прока/РИА Новости

«Пирровой победой» Санду назвал итоги выборов в Молдавии глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, указав, что парламент страны фактически избран голосами европейской диаспоры.

«Ставленница Брюсселя Санду выполнила заказ Запада, задействовав на выборах весь набор грязных технологий и двойных стандартов. От избирательного процесса практически было отсечено Приднестровье, ограничены права молдаван, проживающих в России, сняты с дистанции оппозиционные политические партии. Показательно, что внутри страны победила оппозиция. Но „гиря“ голосовавших на участках за рубежом (301 при всего двух открытых в России!) перевесила чашу в пользу партии Санду, и парламентское большинство ей удалось сохранить», — пояснил депутат NEWS.ru.

Что теперь ожидает молдавский парламент

Формально ПДС получила абсолютное большинство — 50,16% голосов, что обеспечивает им контроль над парламентом, рассказал руководитель экспертного клуба «Молдавский вектор» Владимир Букарский. Но, по его словам, эта победа имеет ряд уязвимостей.

«В парламенте формируется альянс оппозиционных сил — Патриотический блок, „Альтернатива“, „Наша партия“. Вместе это около 40% мандатов, что позволяет блокировать отдельные инициативы, особенно по изменению конституции. В этих условиях оппозиции важно сохранить структурированность, выстроить экспертное сопровождение и готовить почву для будущих электоральных циклов. Иными словами, сегодня ПДС празднует победу, но завтра она столкнется с неизбежными вызовами власти, и именно тогда Патриотический блок получит шанс перехватить инициативу», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Чем заплатит Молдавия за фальшивую победу либералов

По словам вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, из-за этой «победы» проевропейских сил Молдавия уже теряет большие деньги.

«Отказ от экономических отношений с Россией, от доступных энергоресурсов, рынков сбыта и стабильности ради иллюзии „евроинтеграции“ уже слишком дорого обходятся народу. Все это обернется для страны нищетой и унизительным статусом колонии Запада. И за все это отвечает сфальсифицировавшая выборы Майя Санду», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Хотя большинство молдаван не разделяют антироссийский курс режима Санду, но их голос потонул в масштабных нарушениях на выборах или просто был украден, отметил Слуцкий.

«Все очевиднее стали диктаторские замашки нынешней правящей верхушки, не желающей выпускать власть из своих рук. Режим Санду продолжит „торговлю русофобией“ для оправдания „мандата“, который выдали ей не молдавские избиратели, а функционеры в Брюсселе. В результате этих выборов Молдавия окажется расколота еще больше. Режим Санду ведет Молдавию по пути Украины», — заключил Слуцкий.

