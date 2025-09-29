«Самые грязные» выборы в Молдавии: кто победил, что было с участками в РФ

В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы. Участки на территории республики закрылись в 21:00 (совпадает с московским). Почему эти выборы считают «самыми грязными», кто победил?

Как проходили выборы

28 сентября в 07:00 мск начали функционировать более 2200 избирательных участков внутри страны, еще 301 действует за границей. В выборах принимали участие 15 политических партий, четыре избирательных блока и четыре независимых кандидата. Чтобы пройти в парламент, избирательный блок должен был получить минимум 7% поддержки, партия — 5%, а независимый кандидат — 2%.

Выборы в Молдавии были признаны состоявшимися. По данным ЦИК, к 14:30 по местному времени в голосовании приняли участие более 33% граждан, включенных в избирательные списки. Этот показатель соответствует минимальному порогу для признания выборов действительными.

В первой половине дня явка избирателей была относительно низкой. Однако после полудня была зафиксирована высокая активность как внутри страны, так и за ее пределами. На некоторых участках в Кишиневе, а также в Брюсселе, Лондоне, Берлине, Москве и других городах образовались очереди. Наблюдались также транспортные заторы, предположительно, связанные с прибытием граждан из Приднестровья для участия в голосовании.

Избирательный процесс прошел на фоне обострения отношений с Приднестровьем, власти которого обвинили Кишинев в блокировке проезда избирателей. Несколько участков вдоль Днестра были закрыты из-за анонимных угроз о минировании.

При этом наблюдатели зафиксировали случаи организованного подвоза избирателей, незаконной агитации и попыток подкупа, сообщили местные правоохранительные органы. В ЦИК эти инциденты назвали незначительными.

За выборами следили более 3000 наблюдателей, преимущественно из западных стран. Отмечается, что российские наблюдатели не были допущены. После подсчета голосов итоги выборов будут направлены в Конституционный суд для утверждения в течение пяти дней.

Итоги выборов

Оппозиционный Патриотический блок победил на парламентских выборах в Молдавии на участках в России. По итогам обработки 100% протоколов оппозиция набрала на российских участках 67,44%.

На территории Гагаузской автономии уверенную победу также одержал оппозиционный Патриотический блок. Согласно официальным данным, политическое объединение получило 82,35% голосов избирателей.

Патриотический блок набрал 82,35% голосов, тогда как проевропейский блок «Альтернатива» получил поддержку 11,47% избирателей. Партия действия и солидарности, учрежденная президентом Молдавии Майей Санду, заняла третье место с результатом 3,19%.

После обработки 100% протоколов с избирательных участков на всей территории страны оппозиционные политические силы, включая Патриотический блок, демонстрируют результат в 49,54% голосов, сообщили на сайте ЦИК Молдавии. Правящая Партия действия и солидарности (PAS) набирает 44,13% голосов избирателей.

Подсчет бюллетеней, поданных на зарубежных избирательных участках, в настоящее время продолжается. Эти голоса могут оказать влияние на окончательное распределение мандатов в парламенте страны.

Участки для голосования в России

В России было открыто всего два участка для голосования — оба в Москве. В 21:00 участки закрылись, несмотря на то, что возле них находились люди, не успевшие проголосовать.

Пришедшие скандировали: «Мы приехали издалека» и «Мы хотим голосовать». Однако их отказались пускать на избирательный участок. Всего в России проголосовали 4204 человека. При этом, несмотря на то что проголосовать в РФ могли около 250 тысяч молдаван, Кишинев доставил в Москву всего 10 тысяч бюллетеней.

Результаты могут аннулировать

Власти Молдавии планируют отменить итоги парламентских выборов в стране, заявил лидер Патриотического блока Игорь Додон. По его словам, похожая ситуация уже произошла в Румынии, где Конституционный суд аннулировал результаты первого тура президентской гонки.

«Санду заявила, что результаты парламентских выборов могут быть аннулированы, как это произошло в Румынии. Это выдает страх и панику в рядах правящей партии, которая теряет власть», — подчеркнул политик.

По мнению Додона, победа оппозиции «уже очевидна». Согласно соцопросам, правящая партия может не сохранить контроль над парламентом. Ее главным оппонентом является Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с Россией.

При этом посол России в Кишиневе Олег Озеров признался, что текущая избирательная кампания в Молдавии стала самой грязной на его памяти. Дипломат отметил, что даже во Франции и Великобритании было меньше подтасовок фактов.

«Более грязной избирательной кампании я не встречал. Я во многих странах работал и жил, <…> в том числе во Франции, в Англии приходилось бывать. Там тоже, конечно, бывали выпады, очень такие грязные. Но по степени лжи, наветов и передергивания фактов, конечно, молдавская кампания меня удивила», — отметил Озеров.

