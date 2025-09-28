Блокада Купянска и затянутый смогом Киев: новости СВО к вечеру 28 сентября

Российские войска посреди ночи осуществили масштабный удар по объектам противника в Киеве и Киевской области, а также ударили по главной базе Военно-морских сил Украины, тем временем Киев приступил к созданию блокады в Купянске Харьковской области из-за огромных потерь среди личного состава армии. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 28 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Киев заволокло смогом после массированной ночной атаки

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России в ночное время осуществили масштабный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Для атаки применялись средства воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Под удар попали объекты инфраструктуры военных аэродромов.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российские войска атаковали цели в Киеве и Киевской области. В результате на пораженных объектах вспыхнули пожары. Министерство обороны не комментировало эту информацию.

В администрации Киева отметили, что после серии взрывов в городе появился смог. В украинской столице загорелось промышленное предприятие. Мэр города Виталий Кличко признал, что в результате ночной атаки повреждены около 20 объектов. На снятых местными жителями кадрах можно увидеть, как от завода в небо поднимаются огонь и густой столб дыма.

Главная база ВМС Украины попала под удар

Министерство обороны также сообщило, что российские войска нанесли удары по ключевым объектам противника в Донбассе, включая тяговые подстанции, которые использовались для железнодорожных перевозок. Были поражены пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 147 районах. В ведомстве добавили, что расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили три пункта управления беспилотниками противника на Константиновском направлении.

Вместе с тем координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по главной базе Военно-морских сил Украины в районе города Очакова Николаевской области. Были атакованы узлы снабжения в Кировоградской области. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Кроме того, Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил об ударе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по местам хранения истребителей F-16 на Украине. По его данным, речь идет об авиабазе в Староконстантинове Хмельницкой области. Минобороны России это также не комментировало.

Огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

ВСУ «выдули» из вентиляции шахты в ДНР

Как сообщили в Минобороны, российские войска начали зачистку пригородной территории в Кировске в Донецкой Народной Республике. Подразделения Западной группировки войск значительно улучшили тактическое положение.

Помимо этого, военнослужащие выбили украинских солдат с позиций на главном вентиляционном стволе шахты «Покровское». Как уточнил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, бои шли вблизи поселка Котлино к западу от Покровска (Красноармейск). При этом ВСУ продолжают перебрасывать в этот район резервы.

Грозит ли энергетике Украины полное уничтожение

Военный эксперт Василий Дандыкин напомнил, что на Украине есть действующие атомные электростанции. По его мнению, полностью уничтожить энергетику страны будет проблематично. Сейчас у противника повреждено до 30% объектов энергоинфраструктуры.

Дандыкин добавил, что важно нарушать цепочки поставки топлива Украине. Он подчеркнул, что большой объем топлива поступает противнику через порты. Эксперт считает, что для решения этих вопросов необходимо наращивать массированные удары по объектам врага.

Киев начал блокаду Купянска из-за огромных потерь

Как узнал Telegram-канал SHOT, из-за огромных потерь среди личного состава Вооруженные силы Украины приступили к созданию блокады в Купянске Харьковской области. По его данным, в городе остаются около 800 местных жителей, которых оставили без гражданской помощи.

Канал добавил, что у штурмовиков отсутствует доступ к воде и медикаментам в центре населенного пункта. Отмечается, что российские военные продолжают наступление на Купянск. Они уже взяли под контроль трассу на Харьков.

