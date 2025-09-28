Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 12:17

На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России

ВС России в ночь на 28 сентября ударили по предприятиям ВПК Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В ночное время Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили масштабный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили в Минобороны РФ. Для атаки применялись средства воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Целями также стали объекты инфраструктуры военных аэродромов. Как добавили в МО России, поставленные задачи выполнены в полном объеме, все намеченные цели поражены.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил о значительных потерях Украины после массированного удара российской армии. По его словам, Вооруженные силы России могли нанести удар по объектам энергетической инфраструктуры страны. Эксперт добавил, что проведение массированных ударов со стороны ВС РФ стало закономерной реакцией на повторяющиеся провокации ВСУ против гражданского населения России.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что Вооруженные силы РФ вытеснили украинских военных с позиций на главном вентиляционном стволе шахты «Покровское». Боевые действия происходили в районе поселка Котлино к западу от Покровска (Красноармейск).

