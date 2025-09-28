Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 11:16

«Следовало ожидать»: военэксперт о массированном ударе России по Украине

Военэксперт Дандыкин: Украина понесла ощутимые потери после мощного удара РФ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Украина понесла ощутимые потери после массированного удара российской армии, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что Вооруженные силы России могли атаковать энергетическую инфраструктуру страны.

По Киеву, как говорил [Виталий] Кличко (мэр Киева. ― NEWS.ru), удары были нанесены по шести районам города ― по тем военным объектам, которые там есть. Я думаю, вполне вероятно, что это были объекты энергетики. По ним тоже наносятся удары. Впрочем, как пытается это делать украинская сторона. Мы видели, что в последние дни они пытаются достать наши подстанции и НПЗ. Так что это действительно массированный удар с привлечением не только беспилотников, но и ракет воздушного базирования. Может быть, с привлечением флота — такое тоже вполне вероятно, ― объяснил Дандыкин.

Военэксперт добавил, что после повторяющихся провокаций Вооруженных сил Украины против российских мирных жителей, массированный удар армии РФ был закономерным. Он предположил, что Россия будет только усиливать атаки на военную инфраструктуры противника.

Это серьезный массированный удар. Судя по всему, ракеты были достаточно серьезные. В частности, применялись ракеты «Кинжал» по аэродрому Староконстантинов, который является одним из основных военных аэродромов ВСУ. Туда постоянно наведываются наши ракеты и беспилотники. Этого следовало ожидать после всего, что происходило, особенно ударов по нашим мирным объектам и приграничным территориям, которые постоянно подвергаются нападениям дронов и систем залпового огня. Я думаю, это будет продолжаться, и нужно сказать, что здесь опять будут вопли и жалобы о том, что наносятся удары по мирным объектам, ― пояснил Дандыкин.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объектам противника в Киеве и Киевской области. Согласно его сведениям, для атак войска применили беспилотники. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

