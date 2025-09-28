Кличко назвал число поврежденных ночным ударом объектов в Киеве Кличко: около 20 объектов в Киеве были повреждены после ночной атаки ВС России

В результате ночной атаки повреждены около 20 объектов в шести районах Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Он добавил, что аварийно-спасательные работы продолжаются, а воздушная тревога остается в силе. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Кличко также призвал киевлян соблюдать осторожность и находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги. На данный момент работы по ликвидации последствий атаки не завершены.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по целям в Киеве и Киевской области. Для проведения атаки использовались беспилотники. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. В результате ударов на одном из пораженных объектов в украинской столице, а также в Белой Церкви, начались пожары.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за последнюю неделю российские военные продвинулись в районах Тихого и Волчанских Хуторов в Харьковской области. Он также отметил, что российские силы успешно расширили контроль в окрестностях Волчанска. Министерство обороны России не комментировало эти данные.