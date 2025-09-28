Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 11:17

Кличко назвал число поврежденных ночным ударом объектов в Киеве

Кличко: около 20 объектов в Киеве были повреждены после ночной атаки ВС России

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

В результате ночной атаки повреждены около 20 объектов в шести районах Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Он добавил, что аварийно-спасательные работы продолжаются, а воздушная тревога остается в силе. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Кличко также призвал киевлян соблюдать осторожность и находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги. На данный момент работы по ликвидации последствий атаки не завершены.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по целям в Киеве и Киевской области. Для проведения атаки использовались беспилотники. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. В результате ударов на одном из пораженных объектов в украинской столице, а также в Белой Церкви, начались пожары.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за последнюю неделю российские военные продвинулись в районах Тихого и Волчанских Хуторов в Харьковской области. Он также отметил, что российские силы успешно расширили контроль в окрестностях Волчанска. Министерство обороны России не комментировало эти данные.

Киев
повреждения
ВС РФ
атаки
Виталий Кличко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 сентября: где сбои в РФ
Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждать ли холод и сильные дожди
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.