20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Украинские власти держат в секрете реальные потери вооруженных сил страны, президент Индонезии Прабово Субианто заявил о готовности к участию в миротворческих операциях на Украине, три мирных жителя пострадали в результате атаки БПЛА на производственное предприятие в Шебекино. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Армия России разбила элиту ВСУ под Юнаковкой

Попытки ВСУ удержать населенный пункт Юнаковка в Сумской области не увенчались успехом, несмотря на переброску украинским командованием лучших подразделений на это направление, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, освобождение Юнаковки российскими войсками стало наиболее значимым достижением на этом направлении за минувшую неделю.

Марочко отмечает, что российская армия не только нарушила планы ВСУ на успешную оборону, но и продвинулась вперед, освободив Юнаковку. Эксперт убежден, что на данном участке фронта есть предпосылки к позитивным результатам.

Генерал раскрыл, как российские бойцы выживали 60 дней под танком

Двое российских бойцов, которые два месяца провели под сгоревшим танком в Запорожье, смогли выжить благодаря своему мужеству, рассказал заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, военные твердо решили не сдаваться.

Он добавил, что они оказались в серой зоне — это нейтральная полоса, которая обстреливалась с обеих сторон. Несмотря на это, бойцы помогали своим, передавая информацию о противнике и делая вклад в общее дело, подчеркнул летчик.

Названы две причины сокрытия Украиной реальных потерь армии

Украинские власти держат в секрете реальные потери вооруженных сил страны, чтобы поддерживать свой авторитет в Европе, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Таким образом он прокомментировал новости о расхождениях в СМИ данных о потерях ВСУ.

Кроме того, по словам Боуза, сокрытие потерь позволяет Киеву экономить деньги. По словам журналиста, десятки тысяч военнослужащих ВСУ сейчас числятся «пропавшими без вести», более миллиона погибли.

Атака ВСУ дронами ранила троих мирных жителей

В результате атаки украинских БПЛА на территории производственного предприятия в Шебекино пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Инцидент произошел при поражении объекта двумя вражескими дронами.

Мужчина с комбинированной минно-взрывной травмой и осколочными поражениями головы, спины и плеча вместе с женщиной, получившей осколочные ранения головы и руки, направлены в городскую больницу № 2, уточнил губернатор. Вторая женщина с проникающим ранением глазного яблока и осколочным ранением грудной клетки транспортируется в областную клиническую больницу.

Сотрудник ТЦК открыл огонь во время силовой мобилизации украинца

Сотрудник военкомата во Львове на западе Украины открыл стрельбу. По данным журналистов, это произошло в момент силовой мобилизации мужчины.

Гражданин пытался скрыться, однако сотрудник ТЦК бросился на него, схватил и совершил выстрел. Подробности инцидента не раскрываются.

Стало известно, какая страна готова отправить 20 тысяч солдат на Украину

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил о готовности к участию в миротворческих операциях на территории Украины. Он предложил отправить более двадцати тысяч военнослужащих.

Президент уточнил, что данная инициатива не носит антироссийский характер и направлена на содействие мирному урегулированию. Джакарта готова рассматривать возможность направления своих военнослужащих и в другие конфликтные зоны, включая сектор Газа, добавил он.

