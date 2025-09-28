Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, какая страна готова отправить 20 тысяч солдат на Украину

Президент Субианто: Индонезия готова направить 20 тысяч миротворцев на Украину

Прабово Субианто Прабово Субианто Фото: kremlin.ru

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил о готовности к участию в миротворческих операциях на территории Украины, передает газета «Взгляд». Он предложил отправить более двадцати тысяч военнослужащих.

Президент уточнил, что данная инициатива не носит антироссийский характер и направлена на содействие мирному урегулированию. Джакарта готова рассматривать возможность направления своих военнослужащих и в другие конфликтные зоны, включая сектор Газа, добавил он.

Ранее председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок допустила отправку на Украину миротворческих сил после завершения переговоров. По ее мнению, такие миссии сегодня более актуальны, чем когда-либо ранее.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что так называемые миротворцы на Украине, по сути, станут оккупационными войсками. По его словам, такие контингенты станут законными целями для Вооруженных сил РФ.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал инициативу об отправке на территорию страны военного контингента как предвыборный кошмар. Он пояснил, что размещение войск на передовой потребует огромных денег и сложной логистики, а в тылу не имеет смысла.

