Миротворческие силы могут быть направлены на Украину после завершения переговоров, заявила председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок в интервью Bild. Она отметила, что миротворческие миссии сегодня более актуальны, чем когда-либо ранее.

Такие миротворческие миссии необходимы как никогда раньше, и не только в Европе. Если будет достигнуто мирное соглашение по Украине, оно должно быть максимально защищено. И если большинство государств-членов заявят, что для этого также потребуются «голубые каски», то это, как мы надеемся, может обеспечить прочный мир, — сказала Бербок.

Ранее независимый журналист Грегор Шпицен заявил, что назначение Бербок на должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН вызвало вопросы о справедливости и профессионализме в немецкой политике. Он полагает, что назначение произошло благодаря кумовству и коррупции. По его мнению, Бербок не соответствовала должности министра иностранных дел ни с точки зрения интеллекта, ни профессиональных навыков и не внесла значительного вклада в международную политику.