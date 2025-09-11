Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 15:34

«Откровенно тупая»: немецкий журналист резко высказался о назначении Бербок

Журналист Шпицен назвал назначение Бербок результатом кумовства и коррупции

Анналена Бербок Анналена Бербок Фото: Xie E/Global Look Press

Назначение экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок на должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН является результатом кумовства и коррупции, выразил мнение в беседе с NEWS.ru независимый немецкий журналист Грегор Шпицен. По его словам, изначально эту должность должна была занять другая кандидатка, ранее возглавлявшая ОБСЕ, но Бербок решила забрать ее себе, чтобы продлить свою дипломатическую карьеру.

Сложно назвать назначение Бербок плохим кастингом. Ее назначение — это результат кумовства и коррупции в высших эшелонах немецкой власти, потому что изначально этот пост должен был достаться совершенно другому человеку — женщине, которая в свое время возглавляла ОБСЕ, которой этот пост был обещан. Причем Бербок сама его согласовала. А потом, когда стало понятно, что ее блестящая карьера министра иностранных дел подходит к концу, решила, что это слишком хорошая должность, и для нее годится только такой исключительный дипломат, как она сама, — пояснил Шпицен.

По его мнению, данное назначение стало продолжением политики деградации западноевропейских элит, которые все чаще приводят к власти некомпетентных людей. Журналист также отметил, что Бербок не соответствовала своей предыдущей должности министра иностранных дел Германии ни с интеллектуальной, ни с профессиональной точки зрения и за время своей работы не сделала ничего положительного для международной политики.

У Бербок будет зарплата $13 тысяч (1,103 млн рублей. — NEWS.ru), полный пансион, лимузин, пентхаус в центре Нью-Йорка, дипломатический статус. Честно сказать, я с трудом сдерживаюсь, когда вообще комментирую что-либо о Бербок, потому что женщина физически неприятная. Она тупая, откровенно говоря. Она не соответствовала занимаемой должности ни с интеллектуальной точки зрения, ни с профессиональной. Ее назначение — не случайность. Это как раз продолжение той политики деградации западноевропейских элит, потому что все более некомпетентные люди приходят к власти, — резюмировал Шпицен.

Ранее немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что Бербок будет обладать формальной властью на должности председателя Генеральной ассамблеи ООН. По его словам, она была назначена на этот пост не благодаря своим профессиональным качествам.

