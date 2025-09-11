Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 15:10

«Бюрократическая формальность»: в Германии высказались о назначении Бербок

Политолог Рар заявил, что у Бербок не будет власти в ООН

Анналена Бербок Анналена Бербок Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок будет обладать формальной властью на должности председателя Генеральной ассамблеи ООН, выразил мнение в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, она была назначена на эту должность не благодаря своим профессиональным качествам. Эксперт добавил, что кандидатура Бербок была единственной.

Бербок избрали на должность председателя Генассамблеи ООН не за ее качества, а из-за бюрократических формальностей. Пришла очередь Германии выдвинуть своего кандидата на эту должность. Альтернативных кандидатов не было, они и не предвиделись. Власти у Бербок никакой не будет, она фактически будет появляться на телевизионных экранах, когда мировые СМИ будут транслировать важные заседания в ООН. Ее пребывание на должности в Нью-Йорке ограничивается одним годом, — пояснил Рар.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возглавляющая юбилейную сессию Генассамблеи ООН Бербок будет «антисимволом». По ее словам, касающиеся оправдания или героизации нацизма заявления не остаются без реакции Министерства иностранных дел и правоохранительных органов России.

Анналена Бербок
ООН
Германия
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
