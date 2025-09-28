Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября

По данным Минобороны РФ, в ночь на 28 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили 41 беспилотный летательный аппарат. В Запорожской области произошло временное отключение света из-за атаки Украины на объекты энергетики. ВСУ обстреляли Белгород ракетами, обошлось без пострадавших, но 10 автомобилей получили повреждения. Подробности — в материале NEWS.ru.

Больше 40 украинских дронов атаковали регионы России в ночь на 28 сентября

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 28 сентября уничтожили 41 беспилотник ВСУ в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись восемь регионов страны.

«В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.



12 дронов удалось ликвидировать над территорией Курской области, 10 — над территорией Брянской области, восемь — над территорией Белгородской области. Еще четыре БПЛА были сбиты над Тульской областью, три — над Ярославской областью, два — над Ростовской областью, и по одному — над территориями Новгородской и Самарской областей, уточнили в министерстве.

Запорожье осталось без света из-за атак ВСУ

Накануне в Запорожской области произошло временное отключение электроснабжения из-за атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Уточняется, что подачу электричества должны полностью восстановить в течение двух часов.

«Кратковременное отключение электроэнергии в Запорожской области в результате атаки ВСУ на энергетические объекты», — сказано в сообщении.

Белгород подвергся ракетному удару ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород ракетами, написал глава региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что обошлось без пострадавших, однако 10 автомобилей получили повреждения.

«Предварительно, никто не пострадал. В результате прилета в дорожное полотно повреждено остекление на коммерческом объекте. В многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах. Кроме того, осколками посечены 10 автомобилей», — написал Гладков.

ВСУ ударили артиллерией по ДНР

В результате артиллерийской атаки ВСУ зафиксированы раненые и погибшие среди гражданского населения в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин. Инциденты произошли в населенных пунктах Селидово и Шахтерск.



«В Селидово в результате обстрела со стороны ВФУ с использованием реактивной артиллерии калибра 122 мм погиб мужчина 1961 г. р., пострадали женщина 1970 г. р. и мужчина 1963 г. р.», — сказано в сообщении.

В Курской области пострадал мирный житель

Вооруженные силы Украины ударили FPV-дроном вблизи частного дома в селе Мокрушино Беловского района Курской области, написал губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате пострадал 63-летний мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение правой голени. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Сегодня в селе Мокрушино Беловского района вражеский FPV-дрон совершил атаку вблизи частного дома. В результате удара пострадал 63-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой голени», — говорится в сообщении.

