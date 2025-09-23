Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 16:53

Военэксперт ответил, какую операцию ВСУ и НАТО под Одессой сорвала Россия

Военэксперт Баранец: РФ сорвала высадку десанта из Франции и Британии в Одессе

ВКС России ВКС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским военным удалось сорвать планируемую высадку десанта спецназовцев из Франции и Великобритании в районе Одессы, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, это является прямым следствием заявлений властей РФ, что любые иностранные военные подразделения на Украине будут считаться законной целью для ударов.

Эти подразделения, которые накрыли наши ракеты и беспилотники в Одессе, состояли из украинцев и наемников. Самое любопытное, что это было элитное подразделение — спецназ ГУР Минобороны Украины, и там же в районе Одессы находились наемники. Их главной задачей было обеспечить высадку или десантирование французских и британских спецназовцев, которые должны были прибыть в первом эшелоне для дислокации в Одессе. Глава МИД России Сергей Лавров и президент РФ Владимир Путин уже заявляли, что любые иностранные подразделения на территории Украины — это наша законная цель. РФ как обещала, так и сделала, — пояснил Баранец.

Он отметил, что российская разведка заранее установила точное место дислокации этих формирований. По словам военного обозревателя, удары были нанесены в наиболее подходящий момент, когда группировка противника собралась в одном месте, что позволило сорвать ее главную задачу.

Российская разведка установила точное место дислокации иностранных подразделений в Одессе. Наши разведчики подсказали, когда они собьются в эту стаю, именно в этот момент и были нанесены удары по этим подразделениям. Это фактически была главная задача — обеспечить прибытие французских и британских спецназовцев. Возможно, что и британцы попали под наши удары, но сведений об этом пока нет. Французы уже не скрывают, что они скоро пришлют целое подразделение, которое будет держать город, если мы вздумаем его брать, — резюмировал Баранец.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам украинских войск. Атака стала ответом на террористическую атаку ВСУ на Крым. В результате были поражены пункты временной дислокации отряда сил спецопераций ВСУ и иностранных наемников подразделения «Призраки» ГУР МО Украины вблизи населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области.

СВО
наемники
Украина
Одесса
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Челябинске подросток выстрелил в лицо сверстнику из ракетницы
«Величайшая ложь»: Трамп раскритиковал климатические прогнозы
Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!
Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы
Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму
В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы
Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции
Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов
Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию
Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива
Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге
HR-эксперт рассказал, зачем соискателю нужно сопроводительное письмо
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»
В Подольске погибли двое детей при пожаре в квартире
Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе
«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром
В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении
Парацетамол вызывает аутизм? Почему Трамп поднял панику, мнение врачей
Трамп высмеял ООН из-за эскалатора и телесуфлера
Садовод рассказала, какую ягоду можно посадить в ноябре
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.