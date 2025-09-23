Российским военным удалось сорвать планируемую высадку десанта спецназовцев из Франции и Великобритании в районе Одессы, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, это является прямым следствием заявлений властей РФ, что любые иностранные военные подразделения на Украине будут считаться законной целью для ударов.

Эти подразделения, которые накрыли наши ракеты и беспилотники в Одессе, состояли из украинцев и наемников. Самое любопытное, что это было элитное подразделение — спецназ ГУР Минобороны Украины, и там же в районе Одессы находились наемники. Их главной задачей было обеспечить высадку или десантирование французских и британских спецназовцев, которые должны были прибыть в первом эшелоне для дислокации в Одессе. Глава МИД России Сергей Лавров и президент РФ Владимир Путин уже заявляли, что любые иностранные подразделения на территории Украины — это наша законная цель. РФ как обещала, так и сделала, — пояснил Баранец.

Он отметил, что российская разведка заранее установила точное место дислокации этих формирований. По словам военного обозревателя, удары были нанесены в наиболее подходящий момент, когда группировка противника собралась в одном месте, что позволило сорвать ее главную задачу.

Российская разведка установила точное место дислокации иностранных подразделений в Одессе. Наши разведчики подсказали, когда они собьются в эту стаю, именно в этот момент и были нанесены удары по этим подразделениям. Это фактически была главная задача — обеспечить прибытие французских и британских спецназовцев. Возможно, что и британцы попали под наши удары, но сведений об этом пока нет. Французы уже не скрывают, что они скоро пришлют целое подразделение, которое будет держать город, если мы вздумаем его брать, — резюмировал Баранец.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам украинских войск. Атака стала ответом на террористическую атаку ВСУ на Крым. В результате были поражены пункты временной дислокации отряда сил спецопераций ВСУ и иностранных наемников подразделения «Призраки» ГУР МО Украины вблизи населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области.