27 сентября 2025 в 18:52

Мирный житель получил серьезные травмы при подрыве FPV-дрона рядом с домом

В Курской области мужчина пострадал при подрыве FPV-дрона вблизи частного дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины ударили FPV-дроном вблизи частного дома в селе Мокрушино Беловского района Курской области, написал в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате пострадал 63-летний мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение правой голени.

Сегодня в селе Мокрушино Беловского района вражеский FPV-дрон совершил атаку вблизи частного дома. В результате удара пострадал 63-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой голени, — говорится в сообщении.

Хинштейн добавил, что пострадавшему оказали первую помощь. В скором времени его доставят в больницу. Глава региона призвал земляков быть крайне внимательными, поскольку противник не оставляет попыток разрушить инфраструктуру Курской области и ранить людей.

Ранее Министерство обороны сообщило, что силы противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников над тремя регионами России за пять часов. Атаке подверглись Курская, Белгородская и Брянская области.

