Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов ПВО сбили 10 украинских дронов над Курской, Белгородской и Брянской областями

Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников над тремя российскими регионами за пять часов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись Курская, Белгородская и Брянская области.

27 сентября с 08:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, пять дронов удалось ликвидировать над территорией Курской области, три — над территорией Белгородской области. Еще два БПЛА были уничтожены над Брянской областью, уточнили в министерстве.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что за последние сутки ВСУ обстреляли и атаковали беспилотниками 41 населенный пункт региона. В результате один человек погиб, еще шестеро обратились за медицинской помощью.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь в свою очередь сообщил, что в результате массированной ночной атаки украинских беспилотников в Тарасовском районе загорелась газораспределительная станция. Спасатели оперативно потушили огонь, на объекте начались восстановительные работы.

Согласно данным Минобороны РФ, всего в ночь на 27 сентября силы ПВО уничтожили 55 БПЛА. 27 дронов удалось сбить над Ростовской областью, восемь — над территорией Брянской области, шесть — над Астраханской областью. Еще шесть беспилотников ликвидировано над Воронежской, пять — над Волгоградской, два — над Курской и один — над Белгородской областями.