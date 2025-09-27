Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов

За последние сутки Вооруженные силы Украины обстреляли и атаковали беспилотниками 41 населенный пункт Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате один человек погиб, еще шестеро обратились за медицинской помощью. Только по одному Шебекинскому округу было выпущено 40 дронов.

В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, селам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Ржавец совершены атаки 40 БПЛА, из которых 31 подавлен и сбит. В городе Шебекино два человека пострадали в результате удара БПЛА по социальному объекту, — написал Гладков.

По данным главы области, за отчетный период было выпущено 24 снаряда и зафиксировано 124 атаки с использованием дронов. Из них 54 беспилотника были сбиты или подавлены системами ПВО. Различные повреждения получили один многоквартирный дом, 19 частных домовладений, три промышленных предприятия, ангар, социальный объект, четыре коммерческих объекта, магазин, сельскохозяйственное предприятие и 15 транспортных средств.

Ранее губернатор Белгородской области обратился к жителям региона после тяжелой недели непрерывных атак ВСУ. Он пожелал им сил и веры в скорейшую победу, выразив надежду на скорое установление мира на всей территории области. Глава региона отметил, что это позволит гражданам сосредоточиться исключительно на мирном труде.