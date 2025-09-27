Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 21:24

Российский город подвергся ракетному удару ВСУ

ВСУ обстреляли Белгород ракетами

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород ракетами, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что обошлось без пострадавших, однако 10 автомобилей получили повреждения.

Предварительно, никто не пострадал. В результате прилета в дорожное полотно повреждено остекление на коммерческом объекте. В многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах. Кроме того, осколками посечены 10 автомобилей, — написал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области обратился к жителям региона после тяжелой недели непрерывных атак ВСУ. Он пожелал им сил и веры в скорейшую победу, выразив надежду на скорое установление мира на всей территории области. Глава региона отметил, что это позволит гражданам сосредоточиться исключительно на мирном труде.

До этого стало известно об атаке на многоэтажный дом в Белгороде. Гладков рассказал, что ранения получил один из местных жителей. Пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки доставили в больницу.

Вячеслав Гладков
ВСУ
ракеты
Белгород
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.