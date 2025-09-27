Российский город подвергся ракетному удару ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород ракетами, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что обошлось без пострадавших, однако 10 автомобилей получили повреждения.

Предварительно, никто не пострадал. В результате прилета в дорожное полотно повреждено остекление на коммерческом объекте. В многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах. Кроме того, осколками посечены 10 автомобилей, — написал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области обратился к жителям региона после тяжелой недели непрерывных атак ВСУ. Он пожелал им сил и веры в скорейшую победу, выразив надежду на скорое установление мира на всей территории области. Глава региона отметил, что это позволит гражданам сосредоточиться исключительно на мирном труде.

До этого стало известно об атаке на многоэтажный дом в Белгороде. Гладков рассказал, что ранения получил один из местных жителей. Пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки доставили в больницу.