23 сентября 2025 в 15:27

Стало известно, как российская атака на Запорожье подрезала крылья ВСУ

Военэксперт Кнутов: Россия могла разрушить цеха по производству ракет «Фламинго»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС России нанесли удары по запорожскому предприятию «Мотор Сич», в ходе которых могли быть разрушены цеха по производству ракет «Фламинго», заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, атака причинила урон не только авиационной, но и ракетной программе Украины, а также затронула проекты в кораблестроении.

Предприятие «Мотор Сич», [по которому российские войска нанесли ответный удар за теракт ВСУ в Крыму], выпускает не только авиационные двигатели. Например, Турция в свое время по своему проекту строила два корвета для Украины, на которых должны были стоять двигатели от «Мотор Сич». Это предприятие также может производить двигатели для крылатых ракет «Фламинго». Удары по цехам в данном случае предназначены для того, чтобы лишить армию Украины двигателей, которые могут применяться не только для грузовых перевозок, но и для военных, — пояснил Кнутов.

Ранее Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам украинских войск. Атака стала ответом на террористический удар ВСУ по гражданским объектам в Крыму. ВС РФ успешно атаковали аэродром под Одессой, откуда запускались беспилотники. Помимо этого, удару подверглись объекты ВПК противника по созданию беспилотников, в частности цеха предприятия «Мотор Сич».

