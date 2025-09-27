Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 21:48

Реактивная артиллерия ВСУ ударила по городу в ДНР, есть жертвы

Пушилин: один человек погиб и трое ранены в результате атак артиллерии ВСУ в ДНР



В результате артиллерийской атаки ВСУ зафиксированы раненые и погибшие среди гражданского населения в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. Инциденты произошли в населенных пунктах Селидово и Шахтерск.

В Селидово в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — NEWS.ru) с использованием реактивной артиллерии калибра 122 мм погиб мужчина 1961 г. р., пострадали женщина 1970 г. р. и мужчина 1963 г. р., — сказано в сообщении.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что от атак дронов украинской армии в регионе пострадали два человека. По его словам, травмы различной степени тяжести получили мирная жительница и боец подразделения «Орлан». Позже он рассказал о водителе грузового автомобиля, погибшем в результате удара ВСУ в селе Отрадовка.

До этого Гладков сообщал, что дроны ВСУ успевают пересечь границу с Россией из-за высоты своего полета, а захват целей на сопровождение происходит только после их снижения до оптимальной для поражения высоты. Расчеты противовоздушной обороны несут непрерывное дежурство, отслеживая все воздушные объекты у границы, подчеркнул Гладков.

ВСУ
артиллерия
ДНР
Денис Пушилин
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

