Военэксперт раскрыл, где ВСУ могут найти большие резервы для наступления Военэксперт Кнутов: 500 тысяч высланных из ЕС украинцев могут отправить на фронт

Военное командование Украины может получить значительные человеческие ресурсы для планируемого наступления за счет возвращения из Европы 500 тысяч неработающих граждан, заявил NEWS.ru военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киев уже провел соответствующие переговоры о депортации с рядом европейских стран.

Если говорить о возможном наступлении ВСУ, то они могут готовить личный состав за счет ресурсов, которые получат из Европы. В ЕС находится примерно 500 тысяч украинцев, которые не работают и получают пособия. Киев провел переговоры с целым рядом стран о высылке этих людей на Украину. Даже если это будет не 500 тысяч, а 300 тысяч человек, все равно это достаточно много. Хотя, конечно, их надо обучить, подготовить, и на это уходит не менее полугода. Но в любом случае это серьезный потенциал, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что одновременно с этим активизировались поставки вооружения и беспилотников на Украину. По мнению военэксперта, совокупность данных факторов может создать условия для нового наступления ВСУ.

Также сейчас пошли поставки оружия и дронов на Украину. Кроме того, Киев самостоятельно что-то делает. Если Украина соберет этот потенциал, я имею в виду мужчин призывного возраста, которые будут отозваны или высланы из Европы, накопит большое количество беспилотников разного типа и подготовит боевую технику, то где-то через полгода, как раз в весенне-летний период, после того как закончится распутица и дороги подсохнут, Украина теоретически может попытаться организовать продвижение вперед, — резюмировал Кнутов.

Ранее замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что в стране планируют обеспечить жильем и другой поддержкой граждан, которые вернутся из Польши после того, как Варшава отменит выплаты неработающим украинцам. По ее словам, ужесточение требований к их пребыванию в Польше особенно сложно для тех, кто не может работать. Она отметила, что поэтому на Украине заранее готовят систему социальной поддержки.