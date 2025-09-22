Киев примет меры из-за шаткого положения украинских беженцев в Польше

Украинские власти планируют обеспечить жильем и другой поддержкой граждан, которые вернутся из Польши после того, как Варшава отменит выплаты неработающим украинцам, сообщила замглавы офиса президента Ирина Верещук в своем Telegram-канале. По ее словам, ужесточение требований к пребыванию украинцев в Польше особенно сложно для тех, кто не может работать. Поэтому на Украине заранее готовят систему социальной поддержки.

Мы не можем игнорировать постепенное ужесточение требований к пребыванию украинцев в Польше. Это особенно ощутимо для тех, у кого нет возможности работать. Поэтому мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки, — высказалась Верещук.

Ранее Польский Сейм утвердил закон, согласно которому социальные выплаты неработающим украинцам больше не положены. Пособия теперь будут предоставляться только трудоустроенным гражданам Украины.

Кроме того, член Экспертного клуба «Дигория» и политолог Спартак Барановский заявил, что решение Польши отменить льготы для украинцев станет поворотным моментом в отношениях Варшавы и Киева. По его мнению, это сигнализирует о том, что польские ресурсы исчерпаны.