28 августа 2025 в 10:15

Политолог рассказал, что стоит за решением Польши лишить льгот украинцев

Политолог Барановский: в отношениях Польши и Украины произошел поворот

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency

Решение Польши лишить украинцев льгот станет поворотом в отношениях Варшавы и Киева, заявил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский. По его словам, которые передает «ФедералПресс», по сути это сигнал об исчерпании возможностей Польши.

Решение президента Польши Кароля Навроцкого наложить вето на продление спецстатуса и льгот для украинцев — важный поворот в отношениях Варшавы и Киева, — сказал Барановский.

Ранее Навроцкий призвал лишить украинских националистов права на получение гражданства страны. Помимо этого, он считает необходимым продлить срок пребывания на территории Польши для получения гражданства с 3 до 10 лет.

До этого Навроцкий осудил демонстрацию красно-черного знамени Организации украинских националистов (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) во время концерта музыканта Макса Коржа в Варшаве. Он назвал акцию возмутительной и призвал парламент принять закон, предусматривающий уголовную ответственность за подобные действия.

Польша
Украина
мигранты
выплаты
