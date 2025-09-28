Появились кадры пожара на промышленном предприятии в Киеве

В Киеве горит промышленное предприятие. На снятых местными жителями кадрах можно увидеть, как от завода в небо поднимаются огонь и густой столб дыма.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что возгорание произошло в двухэтажном нежилом здании. Других подробностей этого ЧП он не привел. Глава города подчеркнул, что организованы аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий.

Ранее военкоры сообщали, что Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный удар по объектам в Киеве и Киевской области. Пожары вспыхнули на одном из пораженных объектов в Киеве, а также в городе Белая Церковь Киевской области. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого российские бойцы группировки «Север» в Сумской области захватили боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW. По словам офицера с позывным Фанат, на трофее есть маркировки Военно-морских сил США и главного агентства НАТО.