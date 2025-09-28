Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 сентября 2025 в 10:12

Стало известно об ударе по главной базе ВМС Украины

Подпольщик Лебедев: в Николаевской области ударом поражена база ВМС Украины

По главной базе Военно-морских сил Украины в районе города Очакова Николаевской области нанесен удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Также удары нанесены по военным объектам в Кировоградской области, где военными целями оказались узлы снабжения. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Николаевская область — три удара. Цели: Николаевский район — военные склады и полигоны, Очаков — известная база ВМСУ, — поделился собеседник.

Ранее сообщалось, что по объектам в Киеве и Киевской области нанесли комбинированный удар с применением беспилотников. Удары вызвали возгорания в Белой Церкви и других населенных пунктах, включая районы расположения военных аэродромов в Староконстантинове и Василькове.

До этого ВСУ предприняли четыре безуспешные контратаки на Сумском направлении в районах Алексеевки, Степового и Кондратовки. Российские подразделения отбросили противника на исходные позиции с помощью комплексного огневого поражения.

