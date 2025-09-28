Вооруженные силы Украины предприняли сразу четыре попытки контратаки на Сумском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его информации, действия противника оказались безуспешными. Украинские подразделения были отброшены российскими войсками на исходные позиции.

Противник провел четыре контратаки: две — в районе Алексеевки и по одной — в районе Степового (Ленинское) и Кондратовки. Комплексным огневым поражением атаки отражены, враг отброшен на исходные позиции, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что российские военнослужащие отразили контратаку противника у Андреевки Сумской области. В результате украинские войска понесли потери.

Тем временем в Харьковской области военнослужащие Вооруженных сил России за неделю продвинулись в районах Тихого и Волчанских Хуторов. Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, бойцы успешно расширили зону контроля близ Волчанска. Минобороны России эту информацию не комментировало.