Попытка контратаки у Андреевки закончилась для ВСУ потерями

Российские военные отразили контратаку ВСУ у Андреевки Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там отметили, что украинские военные понесли потери. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

На Сумском направлении противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 225-го отдельного штурмового полка, безуспешно. В результате комплексного огневого поражения атака отражена, враг с потерями отошел на исходные позиции, — сказал собеседник.

Тем временем ВСУ за сутки потеряли около 100 солдат на Сватовско-Кременском участке после ударов российской авиации и артиллерии. Военный эксперт Андрей Марочко добавил, что также подтверждено уничтожение пяти единиц техники. По его информации, ВКС РФ и артиллерия выполнили более 100 огневых задач за минувшие сутки. Удары наносились в районе населенных пунктов Новогригоровка и Петровское в ЛНР. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Ранее в российском оборонном ведомстве передавали, что ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины за минувшую неделю. Для атак применялись высокоточное оружие и беспилотники. Были поражены предприятия ВПК, склады боеприпасов, места запуска БПЛА, военные аэродромы, пункты временной дислокации украинских военных, сил специальных операций и иностранных наемников.