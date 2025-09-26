Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 12:52

Стало известно, чего лишились ВСУ на Сватовско-Кременском участке

Марочко: ВСУ потеряли около 100 солдат на Сватовско-Кременском участке за сутки

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ за прошедшие сутки потеряли около 100 солдат на Сватовско-Кременском участке после ударов российской авиации и артиллерии, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале. По его словам, также подтверждено уничтожение пяти единиц техники.

По предварительным подсчетам, безвозвратные потери противника составили более 100 боевиков, также подтверждено уничтожение пяти единиц техники, — написал Марочко.

По его информации, ВКС РФ и артиллерия выполнили более 100 огневых задач за минувшие сутки. Удары наносились в районе населенных пунктов Новогригоровка и Петровское в ЛНР, а также у Новомихайловки, Ставки и Кировска в соседней ДНР. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщали, что ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины за минувшую неделю. Для атак применялись высокоточное оружие и беспилотники. Были поражены предприятия ВПК, склады боеприпасов, места запуска БПЛА, военные аэродромы, пункты временной дислокации украинских военных, сил специальных операций и иностранных наемников.

