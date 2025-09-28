ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь

ВСУ из-за огромных потерь среди личного состава начали создавать в Купянске Харьковской области блокаду, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, в городе остаются около 800 местных жителей, которых оставили без гражданской помощи. Кроме того, у штурмовиков отсутствует доступ к воде и медикаментам в центре населенного пункта.

Отмечается, что российские военные продолжают наступление на Купянск. Они уже взяли под контроль трассу на Харьков.

Ранее командир группы БПЛА с позывным Контора заявил, что украинские войска выстроили многокилометровую линию обороны под Купянском. Он уточнил, что укрепрайон включает сеть окопов, бетонные доты и замаскированные блиндажи.

До этого российские бойцы группировки «Север» в Сумской области захватили боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW. По словам офицера с позывным Фанат, на трофее есть маркировки Военно-морских сил США и главного агентства НАТО.