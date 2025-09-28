Генерал ответил, на что может пойти Киев ради вовлечения ЕС в конфликт Генерал Липовой: ВСУ могут применить грязную бомбу на границе с ЕС и обвинить РФ

Ради расширения военных действий Украина может пойти на любую провокацию, в том числе с применением грязной бомбы на границе с Евросоюзом, и затем обвинить в атаке Россию, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что Киев находится в очень плачевном состоянии и пытается вовлечь в конфликт европейские страны.

Украина взрывает газопровод «Дружба», запускает беспилотники над Польшей и распространяет различные фейки о том, что Россия бьет по гражданским объектам непосредственно на территории Украины. То, что сейчас происходит (усиление присутствия НАТО в Балтийском регионе. — NEWS.ru), — это очередной психоз, который идет чисто для того, чтобы повысить градус напряженности и создать новую провокацию вплоть до применения грязной бомбы где-нибудь на границе с европейскими государствами. Именно в этом заинтересована Украина, и она этому способствует для того, чтобы потом растрезвонить на весь мир о том, что коварная Россия якобы атаковала и нанесла удар, ― объяснил Липовой.

Генерал подчеркнул, что страны Евросоюза также нацелены на продолжение боевых действий на Украине. ЕС, как и Украина, будет стремиться сорвать процесс мирного урегулирования конфликта, добавил он.

Европа делает все, чтобы это сорвать. Ей не нужен мир на Украине, ей нужно продолжение военных действий, чтобы поставлять туда оружие, которое будет производиться на оборонных заводах Европы. Европа сейчас провоцирует различного рода инциденты в своем классическом стиле для того, чтобы потом обвинить Россию. В этом активно участвует Украина, ― подытожил Липовой.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в НАТО объявили о планах усиления военного присутствия в акватории Балтийского моря после случаев несанкционированного появления БПЛА в Дании. В акваторию Балтики направят разведывательные и наблюдательные платформы, а также как минимум один фрегат, оснащенный системами ПВО.