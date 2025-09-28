Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 14:34

Генерал ответил, на что может пойти Киев ради вовлечения ЕС в конфликт

Генерал Липовой: ВСУ могут применить грязную бомбу на границе с ЕС и обвинить РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ради расширения военных действий Украина может пойти на любую провокацию, в том числе с применением грязной бомбы на границе с Евросоюзом, и затем обвинить в атаке Россию, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что Киев находится в очень плачевном состоянии и пытается вовлечь в конфликт европейские страны.

Украина взрывает газопровод «Дружба», запускает беспилотники над Польшей и распространяет различные фейки о том, что Россия бьет по гражданским объектам непосредственно на территории Украины. То, что сейчас происходит (усиление присутствия НАТО в Балтийском регионе. — NEWS.ru), — это очередной психоз, который идет чисто для того, чтобы повысить градус напряженности и создать новую провокацию вплоть до применения грязной бомбы где-нибудь на границе с европейскими государствами. Именно в этом заинтересована Украина, и она этому способствует для того, чтобы потом растрезвонить на весь мир о том, что коварная Россия якобы атаковала и нанесла удар, ― объяснил Липовой.

Генерал подчеркнул, что страны Евросоюза также нацелены на продолжение боевых действий на Украине. ЕС, как и Украина, будет стремиться сорвать процесс мирного урегулирования конфликта, добавил он.

Европа делает все, чтобы это сорвать. Ей не нужен мир на Украине, ей нужно продолжение военных действий, чтобы поставлять туда оружие, которое будет производиться на оборонных заводах Европы. Европа сейчас провоцирует различного рода инциденты в своем классическом стиле для того, чтобы потом обвинить Россию. В этом активно участвует Украина, ― подытожил Липовой.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в НАТО объявили о планах усиления военного присутствия в акватории Балтийского моря после случаев несанкционированного появления БПЛА в Дании. В акваторию Балтики направят разведывательные и наблюдательные платформы, а также как минимум один фрегат, оснащенный системами ПВО.

СВО
Россия
Украина
Евросоюз
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев лихорадки чикунгунья
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Более 80 украинских дронов сбили в небе над Россией ночью
Сахалинским работникам ужесточили наказание по делу о взрыве газа
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20
Свидетели трагедии в «Крокусе» раскрыли новые детали о террористах
Венгрия продвигает идею отказа Украины от территорий
Норвегия закрыла один из аэропортов из-за «вторжения» беспилотников
В Госдуме объяснили, может ли работодатель не индексировать зарплату
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.