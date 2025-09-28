НАТО усилит Балтийский регион после таинственных воздушных гостей Reuters: НАТО усилит присутствие в Балтийском регионе после обнаружения дронов

В НАТО объявили о планах усиления военного присутствия в акватории Балтийского моря после случаев несанкционированного появления БПЛА в Дании, передает Reuters. Согласно данным, в акваторию Балтики направляются разведывательные и наблюдательные платформы, а также как минимум один фрегат, оснащенный системами ПВО.

В регионе Балтийского моря (НАТО. — NEWS.ru) будет проводить еще более усиленный надзор с использованием новых многоцелевых сил и средств, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах Дании зафиксировано появление беспилотных летательных аппаратов. Инциденты произошли в различных частях страны, включая территорию аэропортов. Полиция подтвердила, что проводит проверку по всем фактам появления беспилотников.

До этого сообщалось, что 22 сентября аэропорт Копенгагена временно закрыли из-за якобы неопознанных беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Около 35 рейсов пришлось перенаправить в альтернативные аэропорты. Причина появления дронов и их принадлежность устанавливаются.