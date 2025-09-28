Силовики узнали, как ВС России спасли украинских солдат от огня сослуживцев ТАСС: ВС России спасли украинских военных от удара своей артиллерии

Военнослужащие группировки «Запад» Вооруженных сил России спасли жизни двоих украинских солдат в Кировске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его информации, бойцы попали под артиллерийские удары со стороны сослуживцев за попытку сдаться в плен. В частности, украинские бойцы вывесили на позициях белый флаг.

Видимо, их зафиксировал и дрон противника, по позиции полетела ствольная и реактивная артиллерия ВСУ. Остановить удары удалось благодаря контрбатарейной борьбе. В момент затишья двоих украинских военнослужащих удалось вывести оттуда, — говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что наблюдение за украинскими бойцами велось какое-то время. При этом в ходе обстрела один из них получил ранение. Сдавшемуся в плен военнослужащему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее заместитель командира взвода группировки войск «Восток» с позывным Борман рассказал, что украинским новобранцам не разрешают покидать позиции даже в критических ситуациях. По его словам, это говорит об одном: люди для ВСУ — лишь расходный материал.