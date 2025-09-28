Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 10:33

Военкоры сообщили о мощном ударе «Кинжалами» по авиабазе с F-16 на Украине

Авиабазу с истребителями F-16 взорвали в Хмельницкой области Украины

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по местам хранения истребителей F-16 на Украине. По данным канала, речь идет об авиабазе в Староконстантинове Хмельницкой области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Согласно сведениям «Военного обозревателя», ВС РФ выпустили по авиабазе не менее двух «Кинжалов». Канал отметил, что объекты хранения истребителей были укреплены, однако ракеты успешно поразили все обозначенные цели. Аэродром располагается в пяти километрах восточнее одноименного города, в 2021 году его сертифицировали по стандартам НАТО.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перестало поставлять беспилотники 57-й отдельной мотопехотной бригаде из-за того, что их командир продвигает интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам источника в российских силовых структурах, ситуация для бригады, расположенной у Волчанска, становится критической.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ за неделю продвинулись в районах Тихого и Волчанских Хуторов в Харьковской области. Кроме того, бойцы успешно расширили зону контроля около Волчанска. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ
авиабазы
Украина
F-16
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.