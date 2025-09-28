Военкоры сообщили о мощном ударе «Кинжалами» по авиабазе с F-16 на Украине

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по местам хранения истребителей F-16 на Украине. По данным канала, речь идет об авиабазе в Староконстантинове Хмельницкой области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Согласно сведениям «Военного обозревателя», ВС РФ выпустили по авиабазе не менее двух «Кинжалов». Канал отметил, что объекты хранения истребителей были укреплены, однако ракеты успешно поразили все обозначенные цели. Аэродром располагается в пяти километрах восточнее одноименного города, в 2021 году его сертифицировали по стандартам НАТО.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перестало поставлять беспилотники 57-й отдельной мотопехотной бригаде из-за того, что их командир продвигает интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам источника в российских силовых структурах, ситуация для бригады, расположенной у Волчанска, становится критической.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ за неделю продвинулись в районах Тихого и Волчанских Хуторов в Харьковской области. Кроме того, бойцы успешно расширили зону контроля около Волчанска. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.