28 сентября 2025 в 07:46

Бригаду ВСУ оставили без дронов и гумпомощи из-за Порошенко

Бригаде ВСУ у Волчанска перестали поставлять БПЛА из-за поддержки Порошенко

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командование ВСУ перестало поставлять беспилотники 57-й отдельной мотопехотной бригаде из-за того, что их командир продвигает интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявил в беседе с ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, ситуация для бригады, расположенной у Волчанска, становится критической.

Командование ВСУ целенаправленно не выводит бригаду на восполнение, а также блокирует поставки гуманитарной помощи и дронов из-за того, что комбриг — полковник Евгений Солодаев — продвигает интересы <...> Петра Порошенко, — подчеркнул собеседник агентства.

Отмечается, что Солодаев начинал службу в почетном карауле у Порошенко. При действующем главе государства Владимире Зеленском он дослужился до командира батальона президентской бригады. Сам Порошенко вспоминал, что Солодаев представлял Украину перед руководителями иностранных государств и правительств, а также выполнял личные поручения президента.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ за неделю продвинулись в районах Тихого и Волчанских Хуторов в Харьковской области. Также, по его словам, бойцы успешно расширили зону контроля близ Волчанска. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

