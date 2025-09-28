Улицы Киева заволокло смогом после пожаров из-за взрывов

В Киеве появился смог после серии взрывов, сообщили в пресс-службе администрации города. Текущий уровень загрязнения воздуха остается низким, однако запах гари может ощущаться даже при нормальных показателях мониторинга.

Специалисты дали рекомендации жителям: закрывать окна, меньше находиться на улице и увеличить потребление воды. Эти меры помогут снизить воздействие продуктов горения на организм, добавили они.

Ранее сообщалось, что в Киеве загорелось промышленное предприятие. Кадры пожара опубликовали в Сети. На них можно увидеть, как от завода в небо поднимаются огонь и густой столб дыма.

До этого военкоры сообщали, что Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный удар по объектам в Киеве и Киевской области. Пожары вспыхнули на одном из пораженных объектов в Киеве, а также в городе Белая Церковь Киевской области. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Между тем российские бойцы группировки «Север» в Сумской области захватили боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW. По словам офицера с позывным Фанат, на трофее есть маркировки Военно-морских сил США и главного агентства НАТО.