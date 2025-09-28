Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 10:28

Улицы Киева заволокло смогом после пожаров из-за взрывов

Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

В Киеве появился смог после серии взрывов, сообщили в пресс-службе администрации города. Текущий уровень загрязнения воздуха остается низким, однако запах гари может ощущаться даже при нормальных показателях мониторинга.

Специалисты дали рекомендации жителям: закрывать окна, меньше находиться на улице и увеличить потребление воды. Эти меры помогут снизить воздействие продуктов горения на организм, добавили они.

Ранее сообщалось, что в Киеве загорелось промышленное предприятие. Кадры пожара опубликовали в Сети. На них можно увидеть, как от завода в небо поднимаются огонь и густой столб дыма.

До этого военкоры сообщали, что Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный удар по объектам в Киеве и Киевской области. Пожары вспыхнули на одном из пораженных объектов в Киеве, а также в городе Белая Церковь Киевской области. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Между тем российские бойцы группировки «Север» в Сумской области захватили боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW. По словам офицера с позывным Фанат, на трофее есть маркировки Военно-морских сил США и главного агентства НАТО.

смог
пожары
Киев
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 сентября: где сбои в РФ
Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждать ли холод и сильные дожди
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.