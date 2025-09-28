Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 12:22

Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военнослужащие Вооруженных сил России проводят зачистку пригородной территории в Кировске Донецкой Народной Республики, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, подразделения Западной группировки войск значительно улучшили тактическое положение.

В населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики российские подразделения проводят зачистку пригородной территории, — говорится в сообщении.

Также бойцы группировки «Запад» нанесли поражение сразу нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Песчаное, Московка, Новосергеевка, Петровка в Харьковской области, а также Волчий Яр, Новоселовка, Ямполь и Красный Лиман в ДНР. Потери противника составили до 230 военнослужащих.

Ранее артиллеристы Южной группировки российских войск уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ на Константиновском направлении, в районе Степановки в ДНР. Для уничтожения целей были задействованы расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

До этого стало известно, что ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по местам хранения истребителей F-16 на Украине. По данным военкоров, речь идет об авиабазе в Староконстантинове Хмельницкой области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

