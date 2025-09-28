Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 10:51

«Солнцепек» выжег сразу три пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР

ВС РФ ударили «Солнцепеком» по трем пунктам управления дронами ВСУ у Степановки

ТОС-1А «Солнцепек» ТОС-1А «Солнцепек» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артиллеристы Южной группировки российских войск уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ на Константиновском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. По информации ведомства, это произошло в районе Степановки в ДНР.

В ходе воздушной разведки операторы беспилотников выявили три пункта управления БПЛА ВСУ. Для их уничтожения были задействованы расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» и ствольной артиллерии, — подчеркнули в МО.

Ранее сообщалось, что российская армия ударила гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по местам хранения истребителей F-16 на Украине. Речь идет об авиабазе в Староконстантинове Хмельницкой области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что ВС РФ ликвидировали в районе Клебан-Быкского водохранилища 10 заблокированных бойцов бригады «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и «Лють», отказавшихся сложить оружие. Также было освобождено более одного квадратного километра территории.

