28 сентября 2025 в 13:23

Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины

Военэксперт Дандыкин: Украина получает электроэнергию от действующих АЭС

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

На Украине есть действующие атомные электростанции, и полностью уничтожить энергетику страны будет проблематично, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, сейчас у противника повреждено до 30% объектов энергоинфраструктуры.

Полностью уничтожить энергетику весьма проблематично. Надо учитывать, что у них действующие атомные электростанции. Они бьют по нашим, имеется в виду и Запорожская АЭС. По ней серьезно бьют, и она сейчас на резервном питании находится. Они пытаются достать и Курскую, и Смоленскую. Где-то у них есть резервные источники обеспечения. Они сейчас стараются это делать. Но в любом случае повреждено, как они сами говорят, 20–30% всего объема, ― объяснил Дандыкин.

Военэксперт отметил, что важно нарушать цепочки поставки топлива Украине. Он подчеркнул, что большой объем топлива поступает противнику через порты.

Есть удары по одесским портам. Это удары по транспортной инфраструктуре — это железнодорожные узлы. Главное — переброс техники. Люди по-прежнему перемещаются по железной дороге. Все это в комплексе позволит решить задачи и купировать главную угрозу, которая сейчас не позволяет быстро продвигаться вперед, — действия беспилотников. Беспилотники тоже где-то доставляются транспортом, ― пояснил Дандыкин.

Он добавил, что для решения этих вопросов необходимо наращивать массированные удары по объектам врага. Дандыкин подчеркнул, что российская армия предпринимает подобные атаки преимущественно по ночам с целью минимизировать ущерб для мирного населения Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 28 сентября ВС России осуществили масштабный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Для атаки применялись средства воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Софья Якимова
С. Якимова
