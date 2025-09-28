Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе МО: российская армия поразила тяговые подстанции ВСУ в Донбассе

Российские войска нанесли удары по ключевым объектам противника в Донбассе, включая тяговые подстанции, которые использовались для железнодорожных перевозок ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале. Также, по информации ведомства, были поражены пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 147 районах.

Нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночное время российские войска нанесли масштабный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В операции использовались высокоточные ракеты, а также средства воздушного и морского базирования и ударные беспилотники.

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы России выбили украинских военных с позиций на главном вентиляционном стволе шахты «Покровское». Бои шли в районе поселка Котлино, расположенного к западу от Покровска (Красноармейск).