28 сентября 2025 в 13:51

«Теряет власть»: Додон заявил о планах Санду аннулировать выборы

Додон: власти Молдавии готовятся аннулировать выборы по румынскому сценарию

Игорь Додон Игорь Додон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Молдавии планируют отменить итоги парламентских выборов в стране, заявил лидер Патриотического блока Игорь Додон. По его словам, которые передает ТАСС, похожая ситуация уже произошла в Румынии, где Конституционный суд аннулировал результаты первого тура президентской гонки.

Санду заявила, что результаты парламентских выборов могут быть аннулированы, как это произошло в Румынии. Это выдает страх и панику в рядах правящей партии, которая теряет власть, — подчеркнул политик.

По мнению Додона, победа оппозиции «уже очевидна». Согласно соцопросам, правящая партия может не сохранить контроль над парламентом. Ее главным оппонентом является Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с Россией.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что победа на парламентских выборах партии Санду обернется катастрофой для Молдавии. По его словам, республике придется выбирать «между войной и миром».

До этого стало известно, что часть граждан Молдавии, проживающих в Москве, отправилась голосовать в Минск из-за нехватки бюллетеней. Одни поехали на автомобилях, другие воспользовались авиарейсами. В столице Белоруссии открыт один избирательный участок. В России работают два, и оба — в Москве.

выборы
Молдавия
Майя Санду
Игорь Додон
